Andorra fa història i aconsegueix la segona victòria consecutiva

Andorra la VellaUn solitari gol del veterà Víctor Bernat ha decidit l'Andorra i Grenada, que no s'havien enfrontat mai. El partit, que era el segon d'aquesta finestra de seleccions, ha estat el primer cop a la història que la selecció nacional aconseguia dues victòries consecutives, després del triomf dels de Koldo Álvarez de Eulate divendres passat, contra la també caribenya Saint Kitts i Nevis. Aquesta nova fita referma el fet que la Selecció està en el millor moment d'ençà que va començar a competir. Per la seva part, el conjunt grenadí, presentava diversos jugadors que militen en les categories semi professionals britàniques, entre els que destaca el seu capità, Oliver Norburn, que juga a Championship (segona divisió) amb el Peterborough.

Grenada ha sortit a dominar en els primers minuts de joc, intentant imposar un alt nivell físic en la pressió, i, a la vegada, una gran anarquia de mig camp cap endavant, desdibuixant completament el plantejament fet sobre la pissarra per part del seu seleccionar, el canadenc Michal Findlay. No obstant això, l'ordre dels de Koldo ha aconseguit aturar les primeres embranzides dels caribenys. El poc futbol que intentaven construir els groc i verds, passava sempre per les botes de Norburn. El jugador del Peterborough s'incrustava entre els centrals per tal d'intentar treure la pilota jugada, associant-se amb Belmar. I quan no sortia, pilota llarga buscant Mitchell o John-Brown perquè la despengessin i optar a la segona jugada. Així ha transcorregut el primer quart d'hora de partit.

L'ocasió més clara en aquest tram de partit, però, ha estat andorrana. Un córner botat a l'esquerra de la porteria de Grenada, ha acabat amb una melée dins l'àrea que a punt ha estat d'aprofitar Aaron Sànchez, qui a més a més, ha reclamat penal. I encara més clara ha estat, al minut 20, una rematada d'esperó d'Alavedra després que Jordi Rubio fes una centrada a mitja alçada en una falta lateral, que s'ha estavellat al travesser. El rigor local s'imposava a l'anarquia visitant després del puix inicial. Amb el zero a zero inicial s'ha arribat a la mitja hora de partit.

En els darrers quinze minuts de joc del primer acte, Grenada ha tornat a imposar la seva superioritat física i s'ha tornat a fer amb les regnes del matx. No obstant això, l'excés d'alegria dels laterals grenadins deixaven molt espai a la seva esquena, fet que els defenses andorrans han intentat aprofitar amb desplaçaments llargs, amb les caigudes de Sànchez i Ludo en alguna de les dues bandes. El primer contra temps pels visitants ha arribat al minut 36, quan després d'una forta entrada de Sànchez, el capità Norburn ha hagut d'abandonar el terreny de joc lesionat. D'aquí fins al final de la primera part, el futbol ha brillat per la seva absència i el que hi ha hagut són topades constants i entrades a destemps. Fruit d'això, el central Harrack ha vist la targeta groga per una dura falta al mig del camp, després de sortir de zona i arribar tard. Amb aquest punt de tensió i sense gols, s'ha arribat al descans.

El segon acte ha començat com el primer; amb Grenada intentant imposar el seu potencial físic i amb Andorra jugant a veure-les venir, per tal d'intentar caçar un contracop amb les alegres aventures dels defenses visitants. I, igual que en l'arrencada del partit, l'ocasió més clara ha estat andorrana. Aaron Sànchez ha rebut a l'esquena del lateral esquerra i, sense massa convicció ha intentat un xut des del lateral de l'àrea que Charles-Cook ha aturat en dos temps. El partit ha canviat als 56 de joc, quan una nova entrada a destemps de Harrack ha acabat amb la segona groga per aquest i ha estat expulsat. A més a més, aquesta aturada l'ha aprofitat Koldo per fer tres canvis que han estat decisius.

Expulsió i gol

La falta lateral que havia comportat l'expulsió de Harrack, ha estat penjada per Joan Cervós. En una pilota aparentment sense dificultats, Charles-Cook s'ha fet un embolic i ha deixat la pilota morta a un pam de la línia de gol. I aquí, ràpid i hàbil, el recentment entrat Víctor Bernat, ha posat la cama per fer pujar l'1-0 al marcador penalitzant, i de quina manera, la greu errada del porter visitant. Andorra ha jugat els millors minuts a partir d'aquest moment, amb més espais i sense tanta pressió groc i verda. I com a afegitó, aquest gol també ha suposat l'estrena golejadora amb la selecció nacional de Víctor Bernat, en el sisè partit que jugava.

Grenada ha sabut capejar les envestides andorranes, i de mica en mica, s'ha anat traient la pressió de sobre i avançant línies, tot i que sense tenir, en cap moment, el control del partit com anteriorment. Però, un altre cop, l'ocasió més clara ha estat local. Cucu ha marxat en velocitat en un nou contracop a l'esquena de la defensa grenadina i ha acabat xutant creuat, topant-se amb una bona estirada de Charles-Cook; Bernat no ha arribat a temps per rematar el rebuig del porter. Amb els canvis, Koldo ha impulsat una variant tàctica, tornant a la defensa de 5 amb Cervós i de Pablos als carrils i Garcia, Moi i Alavedra com a centrals.

En aquest nou context ha arribat la més clara per Grenada. Una pilota penjada amb una sèrie de rebots ha acabat a peus de Mitchell, que amb tot a favor, a rematat contra Moi San Nicolás qui defensava pràcticament sobre la línia de gol. Només un minut més tard, al 76, Belmar se n'ha anat de Cervós i Alavedra i, quan tothom esperava una canonada davant la sortida de Gomes, ha creuat la pilota endarrere, buscant un company però la centrada no ha trobat rematador. la rèplica andorrana ha arribat cinc minuts més tard, quan Cucu ha rebut una passada llarga i, quan enfilava la vertical a porteria, ha rebut una estirada de samarreta que tot el Nacional ha reclamat com a penal, però que Soto Grado no ha apreciat com a falta.

A falta de dos minuts per acabar el matx, Koldo ha donat entrada a Marc Pujol per Albert Reyes, amb el que el migcampista ha sumat la seva internacionalitat 101. Grenada ho ha intentat fins al final, i amb el temps complet, han tingut una darrera ocasió amb una falta a tres quarts de camp, comesa per Garcia, i que ha permès als visitants tancar, un darrer cop als locals al seu propi terreny de joc. Andorra ha sabut patir i ha defensat amb ungles i dents el gol d'avantatge, sense donar cap xut franc als caribenys. Segon triomf d'Andorra, que amb el gol de Bernat, escriu una nova pàgina per la història d'aquesta generació daurada.

FITXA TÈCNICA:

Andorra: Gomes; De Pablos, Alavedra, Garcia, Moi San Nicolás; Jordi Rubio (Cucu, 57'), Marc Rebés (Moreno, 73'), Reyes (Marc Pujol, 89'), Cervós (Adri Rodrigues, 86'); Ludo (Bernat, 57') i Aaron Sànchez (Jordi Aláez, 58').

Grenada: Charles-Cook; Ettienne, Paul, Harrack, Sterling; Berkeley, Norburn (Theodore, 36'), McQueen (James, 59'), Belmar (Frank, 81'); John-Brown i Mitchell.

Àrbitre: César Soto Grado, del comitè espanyol, assistit per Iker de Francisco Grijaba i Guadalupe Porras Ayuso, del mateix comitè i amb l'andorrana Marta San Juan Carrasco com a quarta àrbitre. Ha expulsat al visitant Harrack per doble amonestació (56'). Ha tret targeta groga a Joan Cervós (68'), aJordi Aláez (87'), Etienne (87'), Garcia (90').

Gols: 1-0 Bernat (58').

Estadi Nacional: 472 espectadors.