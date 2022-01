Andorra: una de les incidències covid més altes d’Europa però amb una de les letalitats més baixes

Andorra la VellaS’ha parlat i escrit molt sobre la “incidència desbocada” del Sars-Cov-2 al país. I la resposta per part de Salut sempre ha estat la mateixa: “Tenim una incidència molt elevada en comparació als països de l’entorn perquè testegem molt més que els països de l’entorn”. Cribratges massius a l’escola, a funcionaris, a personal del SAAS, a turistes, a les estacions d’esquí o a les discoteques han donat un positivitat elevadíssima, alhora que un retrat molt més acurat, molt més pròxim a la realitat, que el dels estats propers. Una comparativa sobre la letalitat del virus en les societats andorrana i catalana des de l’inici de la pandèmia mostra com, tot i les incidències diferents, la covid ha matat més al país del sud. Catalunya, amb 7,7 milions d’habitants, ha registrat, fins el 19 de gener, 25.238 morts. Andorra, amb 79.000 residents, ha patit 142 defuncions. Així doncs, prenent com a referència la letalitat que ha sofert Catalunya, i tenint en compte que té deu vegades més habitants que el Principat, aquí s’haurien compatibilitzat 256 morts, en comptes de les 142 pèrdues que s’han hagut de lamentar.

Obro un petit parèntesi -en forma de paràgraf- a propòsit d’aquesta elevada incidència: gairebé la meitat de la població resident ha passat la covid. Andorra té una població de 79.000 habitants i ha registrat, des de l’inici de la pandèmia al març del 2020, gairebé 32.000 casos positius al país. Aquests són els casos registrats per ministeri de Salut, de persones que s’han fet una TMA o PCR. Casos registrats. De ben segur, si s’hi sumessin els casos asimptomàtics o els que a l’inici de la pandèmia es pensaven que estaven passant una grip, segurament el percentatge d’infectats superaria el 50%. Amb aquesta incidència ‘real’ -si se’m permet-, i tenint en compte com ha disminuït la letalitat des que fa un any es va començar a immunitzar bona part de la població per mitjà de les vacunes, és fàcil augurar els efectes letals que hauria causat la pandèmia al país si una majoria hagués optat per no vacunar-se. Tanco parèntesi.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha recordat que aquesta semana s’ha complert un any de l'arribada de les vacunes al Principat. El fet d’haver immunitzat un percentatge elevat de la población ha dut Andorra a registrar una de les taxes de letalitat per coronavirus (0,48) més baixes d'Europa. A més, ha dit el ministre, "hem pogut utilitzar una eina que ha sigut eficaç per combatre formes greus de la malaltia i morts", i així es pot veure si s'analitzen les dades d'ingressos a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. En aquest sentit, al llarg de dotze mesos s'han inoculat 150.000 vacunes. Un 83% de la població major de 16 anys ja ha rebut una dosi i el 82% la pauta completa. Entre la franja dels 12 als 16 anys, hi ha un 71% de la població amb una dosi.

Fins el 19 de gener, la taxa de letalitat -defuncions respecte dels casos confirmats de covid- ha estat del 0,48% a Andorra. Pràcticament la meitat que la dels països veïns: 1,05% a Espanya i del 0,9% a França, tot i haver reportat una incidència menor de la covid a les seves societats en els gairebé dos anys que fa que dura la pandèmia. Taxa de letalitat d’altres països: Portugal i Regne Unit, 0,99% o 1,57% a Itàlia.