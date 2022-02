Andorra té més de 6.000 pisos buits

Andorra la VellaEl departament d'Estadística calcula que hi ha un total de 6.238 pisos buits al país, una xifra que suposa el 15% del mercat, la majoria dels quals se situen a la capital, Escaldes, i Canillo. Aquest és un dels paràmetres que es desprenen dels estudis efectuats en el marc de l'elaboració del nou sistema d'indicadors d'habitatge, el qual ha estat presentat aquest dimarts a la seu de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) de la mà del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, el director del departament d'Estadística, Joan Soler, i el president de la patronal empresarial, Gerard Cadena.

D'aquesta manera, Soler ha puntualitzat que el nombre d'immobles que s'estimen que estan buits corresponen, en gran manera, a habitatges "amb un baix consum d'energia o zero", per la qual es dedueix que "durant un llarg període de temps no hi ha transitat ningú". Tanmateix, ha apuntat que els indicadors actuals no permeten esgrimir si es tracta realment d'immobles buits, en procés de lloguer, de venda o en qualsevol altra circumstància. El director d'Estadística també ha posat en relleu la necessitat de disposar de més dades i de la col·laboració del sector privat per poder treballar amb garanties i proposar solucions a la problemàtica de l'habitatge.

En relació amb el nombre d'habitatges total, Soler ha comentat que a Andorra hi ha 46.052 pisos, dels quals, si es resta els immobles que s'entenen com a desocupats, la majoria estan destinats al lloguer, el 65% i els restants, un 35%, al mercat de compra. A més, ha indicat, de la mateixa manera que passava abans de la pandèmia, "necessitem que hi hagi entre un 7 i un 10% de pisos en rotació", el que vindria a ser uns 200 i 300 immobles, "per garantir que les persones puguin canviar d'habitatge i deixar el seu lliure".

Per cloure, Filloy ha exposat que els indicadors es tractaran a la taula d'habitatge que tindrà lloc el mes de vinent i que espera que aquesta nova eina ajudi a solucionar el problema i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.