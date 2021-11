Andorra té problemes per trobar treballadors: hi ha 1.800 vacants laborals

Andorra la VellaEl Servei d'Ocupació d'Andorra (SOA) ha tancat el mes d'octubre amb 592 persones inscrites, una xifra lleugerament inferior a la del setembre, en què les persones en recerca de feina es van situar en 640. Aquesta reducció en el nombre d'inscrits representa que ja siguin 9 els mesos consecutius de baixada, la qual cosa fa palès que, a poc a poc, es van recuperant els nivells prepandèmia. Ara bé, tot i la reducció del nombre de desocupats, actualment el SOA ofereix 1.745 llocs de treball, un increment "notable" respecte de les 1.402 ofertes registrades al setembre. És a dir, Andorra té problemes per trobar treballadors que desenvolupin feines, la majoria, relacionades amb el sector serveis durant la temporada d'hivern.

Des de Govern ho atribueixen a una manca de mà d'obra qualificada. El ministre portaveu, Èric Jover, s'hi ha pronunciat aquesta setmana i deia que la situació descrita es deu al fet que hi ha una dificultat per trobar gent "amb les competències necessàries per desenvolupar certs llocs de treball". Una de les mesures que ha engegat l'Executiu per mirar de mitigar aquest problema ha estat oferir enguany unes quotes d'immigració superiors a les habituals "amb la voluntat de facilitar al màxim possible l'accés als llocs de treball", vist que "el mercat nacional està saturat i no tenim suficient gent amb les competències adequades", per la qual cosa la idea és "trobar possibilitats fora".

Una problemàtica que també atribueixen, des de Govern, a l'estacionalitat laboral pròpia del país. El ministre ha reconegut que aquesta situació "no és nova", ja que "a causa de la nostra estacionalitat és habitual que, en certs moments, hi hagi més intensitat d'oferta de llocs de treball". Per tant, des del Govern es creu que es tracta d'una dada que "no ens permet adormir-nos i hem de treballar activament". Amb tot, Jover ha posat en relleu que aquesta situació també té una lectura positiva, ja que mostra "el dinamisme de la nostra activitat econòmica". "Prefereixo molt més aquesta situació que no la del febrer del 2021, on teníem la mateixa proporció, però a la inversa", ha conclòs.