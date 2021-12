Andorra, en risc màxim (4/4) de covid

Andorra la VellaAl llarg d’aquests mesos de pandèmia el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha insistit que l’indicador que més cal tenir en compte és aquell que concerneix la pressió sobre el sistema sanitari. Paral·lelament, el Govern difon cada setmana una taula d’indicadors de nivell de risc. Durant aquesta darrera setmana, Andorra se situa en el nivell màxim de risc, 4 sobre 4, en tots els indicadors, excepte un. A tall d’exemple, el nivell de risc 4 en relació a les dades sanitàries i nivell d’ocupació dels serveis existencials es dona quan el nombre de casos covid ingressats a la Unitat de Cures Intensives que requereixen de ventilació mecànica se situen per sobre dels quatre. Tota la setmana, la xifra d’ingressos ha superat àmpliament aquest topall. Dimecres se’n reportaven 14.

De fet, l’únic indicador que se situa en nivell 3 de risc, de transmissió comunitària però sense estrès per al sistema, és el relacionat amb les dades sanitàries i nombre d’ingressos a planta hospitalària. Aquesta setmana, l’hospital de Meritxell reporta una mitjana d’entre 17 i 23 ingressos. Dimecres, per exemple, n’hi havia 17. Tota la resta d’indicadors situen el país en alerta vermella, de “transmissió comunitària amb risc d’estrès per al sistema”.

Més enllà de l’alerta per al sistema hospitalari, els quatre indicadors relacionats amb les dades epidemiològiques i el nivell de transmissió també superen amb escreix el topall separa el nivell 3 del nivell 4. Tant el nombre de casos nous per dia com el percentatge de positivitat de les proves TMA i PCR es corresponen a aquesta alerta màxima. Per exemple, si el límit relacionat amb la mitjana setmanal de positius diagnosticats per dia se situa, per al nivell 4, en més de 60, la mitjana d’aquesta setmana supera els 200.

La situació andorrana s’ha de contextualitzar en el marc d’avís llençat també aquesta setmana des d’Europa. L' òmicron s'escampa ràpidament pel continent i tensarà els sistemes sanitaris si no es prenen mesures de contenció social immediatament. Aquest ha estat l’avís contundent que ha emès el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC), que ha elevat a "molt alt" el nivell de risc per a la salut pública associat a aquesta nova variant. El principal motiu és la seva ràpida expansió, que la convertirà en la variant majoritària del continent en els pròxims dos mesos, segons les previsions d'aquest organisme.

"Ja hi ha indicadors de transmissió comunitària a Europa i els models de predicció mostren que un augment ràpid dels casos de contagi per òmicron és imminent", diu en el comunicat la directora de l'ECDC, Andrea Ammon. La conclusió del centre de prevenció de malalties europeu és clar: l'òmicron va massa ràpid per aturar-la només amb més vacunes tenint en compte l'actual bretxa de vacunació. "La vacunació no és suficient per prevenir l'impacte de l'òmicron, perquè no hi ha temps per tancar el gap de vacunació que encara existeix", diu Ammon. Per això fa una crida "urgent" a prendre accions "contundents" per reduir la transmissió i alleugerir el pes que carreguen i, sobretot, carregaran els sistemes sanitaris. L'ECDC preveu que els hospitals patiran una sobrecàrrega de casos i demana que es planifiqui "immediatament" un augment de la capacitat hospitalària.