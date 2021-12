Dels 14 ingressos ventilats a l’UCI, 11 són persones no vacunades

Andorra la VellaLa sisena onada comença a minvar, segons les dades relacionades amb la pandèmia difoses aquest dimecres pel Govern. Malgrat que la incidència de la covid al país continua sent molt alta, 202 nous casos positius registrats durant les darreres 24 hores, la corba de contagis comença a aplanar-se. Andorra té aquest dimecres 32 persones ingressades per aquesta malaltia, 17 són a planta d’hospitalització i 15 a la Unitat de Cures Intensives, de les quals 14 requereixen de ventilació mecànica. Segons ha reportat el ministre Martínez Benazet, 11 d’aquests pacients són persones no vacunades i els altres quatres sí que han rebut el vaccí. La covid continua afectant les escoles del país, hi ha 150 aules amb algun tipus d’incidència i 75 classes completament aïllades.

Al llarg d'aquesta setmana, la taxa de reproducció s'ha situat ja per sota 1 i aquest dimecres es troba a 0,84. Amb aquesta lleugera baixada del nombre de casos diaris, i si no hi ha cap ensurt, "estem en la fase de descens, que serà lenta, d'aquesta sisena onada". Així, ho ha expressat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en l'actualització sanitària que ha efectuat en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Amb dades, aquest dimecres s'han detectat 202 nous positius que eleven a 20.338 el nombre de casos totals. Els actius se situen en 2.194, i des de l'inici de la pandèmia ja s'han donat 18.010 altes. Una altra bona notícia és que el total de defuncions es manté en 134.

Aquest lleuger nombre de casos i d'incidència també s'observa en la pressió al sistema sanitari. En aquests moments hi ha 32 persones ingressades, tres menys que aquest dimarts. Concretament, a planta s'han donat quatre altes, però encara resten 17 persones. Per contra, hi ha una nova incorporació a la Unitat de Cures Intensives, que passa de 14 a 15 persones. D'aquestes, 14 es troben ventilades mecànicament, i el ministre ha informat que dels ventilats, 11 són persones no vacunades. En aquest sentit, Benazet ha comentat que en aquesta onada està havent-hi un major percentatge d'ingressos a l'UCI respecte als pacients a planta. "Ens aproximem al nombre de persones intubades a l'UCI del mes de març de l'inici de la crisi sanitària", ha indicat, remarcant que les persones que ingressen a l'hospital ho fan amb quadres més greus.

En relació amb la campanya de vacunació, el titular de Salut ha informat que ja s'arriba al 82% de la població major de 16 anys amb una primera dosi i al 79,1% amb la pauta completa. Entre els menors d'entre 12 i 15 anys, el 67,5% han rebut un vaccí i el 58,7% n'ha rebut dos. Així mateix, ja s'han vacunat a 9.917 persones amb terceres dosi. Segons ha apuntat Benazet, a finals d'any ja s'hauran vacunat totes les persones fins a l'edat de 50 anys. A més, a partir d'ara també es poden incorporar a rebre aquest tercer vaccí les persones de més edat que hagin passat la Covid-19 fa més d'un any i ja tinguin les dues dosis. Per tant, "a partir del gener es vacunarà a les persones de menys de 50 anys amb aquesta tercera dosi", ha notificat, avançant que no descarten, davant de l'amenaça de la variant òmicron que de moment encara no ha entrat al Principat, passar de cinc a quatre els mesos que cal esperar per rebre aquest nou vaccí. A més, també ha comentat que en aquests instants s'està administrant vacunes Pfizer i que el 27 de desembre n'arriben de Moderna.