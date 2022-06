Andorra la Vella embelleix l'entrada a la vall d'Enclar per potenciar el turisme de natura

Santa ColomaAndorra la Vella ha arreglat els camins de muntanya i ha embellit l'accés a la vall d'Enclar per potenciar el turisme de natura, amb una àmplia oferta adreçada a aquelles persones que volen "caminar, anar a la muntanya i buscar experiències de natura", ha indicat el conseller de Cultura i de Promoció Turística, Miquel Canturri, durant la presentació dels itineraris i activitats d'estiu. Les activitats aniran entre el 6 de juliol i el 4 de setembre i els ciutadans podran escollir entre 11 visites diferents.

Pel que fa a les millores del camí, el conseller d'Aparcaments i de Patrimoni natural, Gerard Menardia, ha informat que s'ha embellit l'entrada a la vall d'Enclar perquè es trobava en molt mal estat. "Antigament, hi havia un accés amb una taula de pícnic" i ara "hem tapat la zona industrial i hem posat un caminet amb terra compactada perquè es preservi més la zona enjardinada i verda dels voltants", ha indicat. A més, en un futur, el comú també instal·larà un punt d'aigua i taules de berenar. Menardia ha afegit que des del departament continuen treballant amb millores, com la instal·lació de nous punts d'escombraries i bancs a la zona dels recs, com també "hem millorat la barana del rec de l'Obac i hem instal·lat nous jocs al camí del Tamarro", ha comentat.

D'aquesta manera, amb les millores, es posa en valor la vall d'Enclar amb el camí de les Marrades que dona accés fins al campanar de Sant Vicenç d'Enclar i també amb el camí de la Llisanda. En tots dos, s'han fet diverses actuacions de millora. Concretament, al de la Llisanda s'ha instal·lat cadenes i escales, i nova senyalització. "És un camí més exigent, però ens dona a conèixer la vall i un espai natural on podem gaudir de basses i salts d'aigua", ha especificat, afegint que també han instal·lat un punt 'selfie'. Amb aquestes millores, tal com ha explicat el conseller, s'estableix una ruta circular que permet visitar la zona. En aquesta línia, la corporació ha creat una guia amb els 18 camins que hi ha arreu de la parròquia.

Precisament, a banda d'aquestes rutes, Canturri també ha comentat que novament tornen a oferir el ioga a la natura a la zona del bosc Negre, així com altres itineraris guiats a l'obaga de la capital. El conseller de Cultura i Promoció Turística ha informat que l'oferta turística es complementa amb les visites teatralitzades. Durant aquest estiu hi haurà a Santa Coloma la de la 'Santa, el Rusc i el Comte' i als voltants de Casa de la Vall es farà la visita 'Antoni Fiter i Rossell espera una visita'. Com a novetat, "tenim 'Veïnes del barri antic', que és una vista en la qual tres veïnes del barri antic dels anys 70 expliquen la història de l'Andorra" d'aquella època, ha detallat Canturri. D'altra banda, un any més també s'ofereix la visita de ser apicultor per un dia.

Finalment, per tal de potenciar i donar a conèixer l'oferta turística de Santa Coloma, el comú de la capital ha creat una guia específica pel poble de Santa Coloma. Per a totes les activitats, és necessari reservar plaça a l'oficina de Turisme d'Andorra la Vella.