'Andorra la Vella en flor' arriba aquest divendres amb setze espais decorats i diverses activitats paral·leles

Andorra la VellaSota el lema 'La vie en rose' Andorra la Vella celebra entre el 2 i el 13 de juny la segona edició de l''Andorra la Vella en flor', l’esdeveniment floral que decorarà els espais més emblemàtics de la parròquia com a atractiu turístic. Enguany hi haurà setze punts decorats amb estructures florals de gran format i decoracions al llarg de l’avinguda Meritxell, al parc Central, a les places Guillemó i Príncep Benlloch, als carrers Callaueta i Sant Salvador, al passatge Europa i a Prat de la Creu i Prada Casadet. Enguany també s’engalanarà el passatge del Roc dels Escolls, paral·lel a l’avinguda Meritxell i que connecta cap a la plaça del Poble per potenciar aquesta unió cap a la nova coberta del casino i el carrer Prat de la Creu. El Consell General, a més, s’ha volgut sumar aquest any al projecte i també ornamentarà la plaça del parlament.

Algunes de les estructures de gran format estan creades per Daniel Santamaria, artista floral de renom internacional i membre de l’escola de paisatgisme de Barcelona. També, un dels elements que ja s’ha convertit en tot un emblema de l’esdeveniment -l’any passat van ser un dels punts més fotografiats durant l’estiu- són els sostres florals ornamentals que ja llueixen a l’avinguda Meritxell i al carrer Callaueta, que romandran instal·lats fins al setembre i que també oferiran ombra a la part més assolellada de l’eix comercial.

'L’Andorra la Vella en flor', que va néixer al 2022 amb la voluntat de consolidar-se com una cita anual imprescindible, va tenir molt bona acollida en la primera edició, tal com recorden des del comú. Aquest any, de fet, s’ha programat unes setmanes abans, en una època de més baixa afluència turística amb la intenció d’esdevenir un revulsiu per a la parròquia i incentivar la desestacionalització.

El projecte compta enguany amb la implicació del sector comercial, que hi col·labora decorant els aparadors i, també, en el primer concurs d’Instagram que s’impulsa al voltant de l’esdeveniment i que ofereix un val de compra per valor de 300 euros per gastar en el més de mig centenar d’empreses participants.

Per donar el tret de sortida als dotze dies d’activitat, aquest divendres 2 de juny s’oferirà l’espectacle inaugural 'Flors de la meva ciutat' de la companyia Mademoiselle paillette, a la plaça de la Rotonda en dos passis, a les 18 i a les 20 hores.

En aquesta edició tornen també les visites teatralitzades: els dies 3, 4, 5, 9 i 10 de juny George Bentham, expert botànic del segle XIX, juntament amb la Ventureta i el Frisky oferiran unes divertides visites gratuïtes al voltant del projecte floral.