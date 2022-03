Andorra la Vella té més de 8.500 votants

Andorra la VellaEl nombre de ciutadans amb dret de vot a Andorra la Vella se situa en els 8.832, una xifra que suposa 290 persones més en relació amb les eleccions celebrades el 15 de desembre del 2019, un 3,4% més. Les llistes actualitzades amb el darrer cens electoral ja es poden consultar als panells digitals de la façana del comú.

En referència al mateix període de l'any passat, hi ha 135 ciutadans més amb dret a vot. Hi figuren els 8.532 electors que formen part del cens de la parròquia aquest dimecres, 135 més persones que ara fa tot just un any. El comú de la capital actualitza el cens electoral dos cops l'any: el 30 de març i el 30 de setembre.