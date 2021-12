Andreu Pérez i Míriam Martínez guanyen el Concurs de fotografia de la CCC, marcat per la baixa participació

Escaldes-EngordanyTal dia com avui de fa 10 anys, el 21 de desembre de 2011, va ser notícia...

La comissària de la Capital de la Cultura Catalana (CCC), Montse Planelles, i la presidenta del Centre de la Cultura Catalana, Teresa Cabanas, han fet entrega aquest dimecres dels premis del concurs de fotografia organitzat en el marc de la capitalitat d'Escaldes-Engordany. Finalment, a causa de la gran distància de punts atorgats als participants, el jurat ha decidit lliurar només dos dels tres premis previstos, que han recaigut en Míriam Martínez i Andreu Pérez. Tant Planelles com Cabanas han lamentat la poca participació- 53 fotografies- però han destacat la gran qualitat de les obres.

El Comú d'Escaldes-Engordany ha posat aquest dimecres el punt final a la primera activitat endegada en el marc de la Capitalitat de la Cultura Catalana (CCC) en col·laboració amb el Centre de la Cultura Catalana. Es tracta del concurs de fotografia que es va obrir el mateix dia de la inauguració de la capitalitat i s'ha estès fins al vuit de desembre, reunint un total de 53 obres; una xifra que l'organització considera per sota de les previsions inicials i que atribueix 'a la llarga durada de la convocatòria', segons han dit la comissària de la CCC, Montse Planelles, i la presidenta del Centre, Teresa Cabanas.

El jurat del concurs, composat per Anna Bonet, Montserrat Planelles, Andreu Invernon, Teresa Cabanas i Daina Prat, ha considerat que, en vista de la gran distància de punts entre els dos primers classificats i la resta d'obres presentades, s'atorguessin només el primer i el segon premi, que han recaigut en Andreu Pérez i Míriam Martínez, respectivament. Tot i així, tant l'organització com el jurat han valorat positivament la 'gran qualitat' de les fotos presentades i la representativitat de les mateixes en relació a l'esperit de la parròquia.

Per la seva part, els guanyadors han rebut una càmera digital Canon G12 com a primer premi i una càmera lomogràfica Fisheye com a segon. Pérez, amb una fotografia que il·lustra la Festa Major d'Escaldes i se situa al centre de la parròquia, ha reconegut que 'buscava alguna cosa que expressés l'essència de la festa d'Escaldes'. Mentrestant, Martínez ha afirmat que va descobrir les estàtues de Juan Ripollés passejant per Escaldes i 'no esperava endur-me el premi'. A més, emocionada, ha volgut dedicar el guardó al seu germà que està a l'hospital per problemes de cor.

Continuïtat de la CCC

La presidenta del Centre de la Cultura Catalana, Teresa Cabanas, també ha fet referència a la continuïtat dels projectes iniciats en el marc de la Capitalitat i ha indicat que la col·laboració que s'ha establert amb el Comú segur que seguirà. A més, Cabanas ha manifestat la seva intenció d'organitzar una exposició amb les quinze millors fotografies del concurs, però estan buscant un lloc on ubicar-la.