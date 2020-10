Les anul·lacions d'actes ja arriben al Nadal

Encamp no celebrarà aquest any la 29a edició del Saló de la Infància i de la Joventut d'Andorra ni la revetlla de Cap d'Any. Segons es desprèn de l'acord de la junta de govern celebrada l'1 d'octubre, i tal com es reflecteix aquest dimecres en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), la corporació ha decidit anul·lar els dos esdeveniments nadalencs basant-se en les circumstàncies actuals d'incertesa davant la situació epidemiològica i sanitària provocada per la Covid-19, així com les mesures excepcionals a prendre en l'organització de celebracions d'aquestes característiques.



Des de la corporació s'ha explicat que els dos esdeveniments se celebren tradicionalment al Complex esportiu i sociocultural d'Encamp i al Centre esportiu del Pas de la Casa i, en tractar-se d'espais tancats i amb una àmplia participació d'infants, s'ha cregut convenient posposar la 29a edició a l'any vinent, moment en què es reprendrà sense inconvenients. Malgrat que a hores d'ara no hi ha una alternativa prevista, des del comú no es descarta impulsar alguna iniciativa durant la festivitat de Nadal.