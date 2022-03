Aprovat per la temporada d'esquí de fons

Escaldes-EngordanyL'equip d'esquí de fons de la Federació Andorrana d'Esquí ha fet balanç, en una roda de premsa celebrada avui a la seu d'Andbank, de la temporada 21-22. Ha obert la convocatòria el director de banca país d'Andbank, Josep Maria Cabanes, qui ha dit que "els resultats avalen la feina que es fa, i tots els esquiadors ens feu sentir orgullosos". Cabanes ha recordat que "la col·laboració amb la federació ja fa 10 anys que dura". Per la seva part, el president de la FAE, Josep Pintat, ha agraït als patrocinadors i a Govern el suport que rep l'ens federatiu.

En matèria esportiva, l'entrenador dels fondistes Joan Erola, ha explicat que "ha estat una temporada complicada, però que s'han obtingut bons resultats". En aquest sentit, ha declarat que "pel que fa al Quim i la Gina, han competit en una categoria on són un i dos anys més petits, i, tot i això, s'han assolit bons resultats". Especialment, ha destacat la participació de la Gina al FOJE on ha estat molt a prop de les primeres classificades. De cara a la propera temporada, tant Gina del Rio com Quim Grioche continuaran competint en la categoria junior, en curses de Copa d'Europa i FIS, per tal de seguir acumulant experiència.

Quant a Carola Vila i Irineu Esteve, Erola ha dit que "amb la Carola, amb fet moltes curses de Copa del Món i només dues de Copa d'Europa. No hem pogut estar tan a prop del top 30 com ens hagués agradat, però hem millorat respecte a la temporada anterior". Un fet que també ha reafirmat la mateixa esquiadora qui ha parlat de "detalls" de cara a poder fer aquest salt de qualitat. Sobre la temporada d'Esteve ha remarcat que "la pneumònia que el va tenir parat 30 dies al novembre ha marcat tot el curs". No obstant això, Erola ha destacat els resultats de l'esquiador i com s'havia recompost. Esteve ha manifestat que "porto quatre anys una mica estancat, però confio en poder fer el salt de qualitat que em falta de cara a la temporada vinent".