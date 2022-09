Artur Homs: "Govern ha de governar per a tots els ciutadans, no només per una part"

Andorra la VellaEls propietaris de béns immobles consideren que les accions que s'especifiquen al projecte de llei de mesures urgents en l'àmbit de l'habitatge, concretament les relatives a la limitació de l'augment de l'IPC i la pròrroga dels contractes de lloguer, quarten i limiten els drets dels amos dels immobles. Ho ha manifestat el president de l'entitat que aglutina els propietaris, Artur Homs, qui ha exposat que, tot i que entenen i comparteixen la necessitat de vetllar per la situació de les famílies i persones més vulnerables, se senten "ofesos" per la intervenció que està fent l'administració en els contractes mercantils entre privats.

"Govern ha de governar per tots els ciutadans, no només per una part", ha asseverat, indicant que qui sempre acaba rebent les conseqüències "som els propietaris". En aquest sentit, ha apuntat que si des de l'executiu volen limitar l'augment de l'IPC, "ho haurien de fer a totes les activitats", ja que "a nosaltres se'ns incrementarà la totalitat de la inflació en els subministraments i serveis que tenim contractats als edificis". I ha reclamat que aquesta mena de mesures s'haurien de dirigir als propietaris que practiques "actituds abusives" i respectar aquells que desenvolupen el seu negoci en el món del lloguer de manera "legítima".

Tanmateix, des de l'associació celebren que el Govern actual estigui duent a terme accions per pal·liar la problemàtica de l'habitatge, tot i que consideren que les mesures que proposen i tots els esforços que destinen a trobar una solució, "no són eficients i provoquen l'efecte contrari", ja que desincentiva la construcció de nous immobles destinats al lloguer. Així doncs, ha destacat que ha asseverat que avui dia la rendibilitat dels propietaris ha baixat fins al 0,90%, una xifra que representa que l'edifici no serà rendible fins al cap de cent anys. Homs també ha valorat positivament la creació d'un protocol d'actuació coordinada entre Afers Socials i la Batllia per agilitzar i garantir la seguretat en els casos de desnonaments.