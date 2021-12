Assandca rep una donació solidària de 2.400 euros

Andorra la VellaL'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) ha rebut un xec per un valor de 2.400 euros per la venda de peluixos de Fama per part de les botigues Centmobel, Famaliving i Kitdescans. Segons han informat a través d'un comunicat, els establiments comercials, que es dediquen a la venda de moble si estan situats a Andorra la Vella, van decidir unir-se l'hivern passat i crear quatre models de peluixos -FamGogh, FamOsa, FamTwit i FamFam- i comercialitzar-los destinant tots els beneficis a l'entitat. Els responsables dels comerços han explicat que la motivació de la campanya és aporta "un petit gra de sorra" que esperen que "serveixi per poder ajudar una mica a qui ho necessiti". I han afegit que "la suma de molts grans de sorra pot crear una muntanya".