Atorgats 46 ajuts a joves per a emancipar-se

Andorra la VellaEl Govern ha donat 46 ajuts a joves per a independitzar-se i llogar el seu primer habitatge. Aquesta subvenció forma part del Programa d'impuls a l'emancipació, el qual es va engegar el passat 3 de desembre del 2020. La ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha explicat que fins al moment han rebut 91 demandes de sol·licitud de l'ajut i que prop de la meitat han estat desestimades.

En total, s'han atorgat 92.312,52 euros per aquest ajut, dels quals més de 83.000 corresponen a la subvenció per a l'emancipació i 9.240 són en concepte de subvenció per al transport públic. En aquest cas, s'han rebut 20 sol·licituds en total. La ministra ha manifestat que 24 dels beneficiaris són dones, pels 22 homes que hi ha hagut. A més, també ha detallat que 25 persones s'han emancipat soles i 21 ho han fet acompanyades. Per edats, "la mitjana s'ha centrat entre edats de 26 a 28 anys", ha comentat, afegint que un 31% dels joves que han rebut l'ajut s'han emancipat a Andorra la Vella. Quant a la resta, el 17% ho han fet a la Massana, el 15% a Escaldes-Engordany, el 9% a Ordino, i el 4% ho han fet tant a Sant Julià de Lòria com a Canillo.

Cal recordar, que els objectius del programa és acompanyar als joves en el seu procés d'emancipació mitjançant un ajut econòmic directe destinat a cobrir les despeses del dipòsit del contracte d'arrendament, així com el primer més del lloguer. Concretament, l'ajut està destinat a joves d'entre 22 i 30 anys que acreditin uns ingressos superiors al salari mínim interprofessional i inferiors a 24.000 euros bruts anuals. A més, entre els requisits, la persona sol·licitant no pot superar un llindar patrimonial que sigui dotze vegades el llindar econòmic de cohesió social en còmput anual, i ha d'acreditar, com a mínim, cinc anys de residència legal, efectiva i permanent al Principat de forma ininterrompuda.

Pallarés també ha manifestat que per enguany s'havien pressupostat 200.000 per a aquest programa, i ha recordat que la convocatòria encara és oberta fins a final d'any o fins a exhaurir el pressupost. "L'any vinent pressupostarem 150.000 euros" ha indicat. La ministra també ha comentat que el context de la Covid-19 no ha ajudat a molts joves a poder-se emancipar i a rebre l'ajut, ja que un dels requisits és tenir feina estable. De cara l'any vinent "esperem que hi hagi més demandes", ha declarat, tot i que ha afegit que la valoració que fan d'aquest primer any del programa és positiva. També ha confessat que en ser el primer any, van fer el càlcul pressupostari una mica per sobre. En aquest sentit, ha indicat que molts joves també poden rebre l'ajut a l'habitatge i ha especificat que en la convocatòria del 2021, un 7% de les 1.300 ajudes que s'han donat, eren per a joves.

D'altra banda, la titular d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, ha explicat que de mitjana s'han atorgat 1.800 euros per ajuda, i ha recordat que per exemple, l'import màxim que se subvenciona en una persona que s'independitza sola és de 657 euros i el de dues persones és de 688 euros.

Finalment, durant la presentació de les dades, Pallarés ha explicat que es dona als joves una guia de consells i recomanacions que consta de quatre fitxes informatives, i ha remarcat que l'ajut només es dona als joves que s'emancipen per primera vegada. Tota la informació es pot trobar a les pàgines web d'afers socials i joventut, al ministeri i l'oficina de l'habitatge.