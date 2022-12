Augment de la pressió hospitalària, set ingressats a planta

Escaldes-EngordanyL'hospital Nostra Senyora de Meritxell està vivint un petit repunt en la pressió sanitària a causa de la pandèmia per l'augment del nombre de persones ingressades a planta del centre mèdic, set. Ho ha informat el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, qui ha posat en relleu que la situació a la Unitat de Cures Intensives (UCI) es manté estable sense hospitalitzats i cap ciutadà requereix ventilació mecànica. "L'hospital ha viscut un lleuger increment, però no preocupa i no ens obliga a canviar les mesures de prevenció decretades", ha dit.

En relació amb l'evolució de la pandèmia, el titular de Finances ha lamentat la defunció d'una pacient hospitalitzada durant el cap de setmana, un traspàs que eleva el nombre de defuncions relacionades amb el coronavirus a 158. El nombre de casos actius si situa en els 336 després que durant la darrera setmana s'hagin detectat 227 nous positius, però s'hagin atorgat 221 altes. D'aquesta manera, la xifra d'infeccions registrades a Andorra des de l'inici de la crisi sanitària el març del 2020 és de 47.446, mentre que les altes són 46.952.

Qüestionat sobre l'evolució al país dels virus estacionals, com la grip i la bronquiolitis, Jover ha acceptat que la pressió sanitària es veurà incrementada al llarg de les pròximes setmanes per la proliferació dels contagis i, com s'ha vist al país veí del sud, enguany la grip té un impacte més "virulent" que en altres anys.

Finalment, preguntat per les queixes de funcionament al centre mèdic escaldenc trameses per la branca sanitària de l'USdA, el ministre ha defensat que el ministre de Salut, Albert Font, i el cap de Govern, Xavier Espot, duen a terme reunions periòdiques amb els professionals sanitaris per veure com poden millorar les seves condicions de treball. A més, ha recordat que, recentment, han tancat el conveni col·lectiu pels treballadors i ha posat en relleu que també s'ha incrementat el pressupost al ministeri i l'hospital, tot i haver superat la fase més crítica de la pandèmia.