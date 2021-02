Augmenta la pressió hospitalària amb dos nous ingressos per Covid

Andorra la VellaAugmenta lleugerament la pressió a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària informa aquest dimarts que durant les darreres 24 hores han incrementat els ingressos amb dos nous pacients. Si dilluns n'hi havia 25, aquest dimarts són 27, les persones que requereixen els serveis mèdics, afectades pel Sars Cov-2. Augmenta també la pressió a la Unitat de Cures Intensives, que passa de 10 a 11 pacients, tots ells requerits de ventilació mecànica. A planta, el centre té ara mateix 16 persones ingressades.

Segons ha anunciat el Govern aquest dimarts en el comunicat diari d'actualització de dades sanitàries, en les darreres hores s'han produït 37 casos nous positius de coronavirus, xifra que fa pujar el total des que va començar la pandèmia a 10.312 persones. El nombre d'altes també ha pujat en 64, i en aquests moments la xifra total és de 9.674. Pel que fa als casos actius, han baixat en 27 pacients, i la xifra total és de 532. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha setze persones ingressades a planta, una més que aquest dilluns, i onze (+1) a la Unitat de Cures Intesives (UCI), totes elles ventilades mecànicament. A la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat i el total de defuncions fins a la data es manté en 106.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 22 aules (-3) estan sota vigilància activa –8 total i 14 parcial– i 38 (-4) en vigilància passiva.