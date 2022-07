Avís groc per altes temperatures

Andorra la VellaL'onada de calor s'ha acabat, però no la calor. Segons ha informat el Servei Meteorològic Nacional, la persistència de les altes temperatures altes ha provocat que es torni a activar l'avís groc. La temperatura màxima per avui és de 34 graus i per demà de 33. Tot i això, s'espera que es formin núvols convectius que deixin ruixats a la tarda que podrien refrescar l'ambient als vespres d'avui i de demà divendres.

La persistència de les temperatures🌡️altes provoca que tornem a activar l'#avís_groc per calor a tot el país #Andorra

Tot i així, els ruixats de tarda poden refrescar l'ambient als vespres d'avui dijous i demà divendres pic.twitter.com/eiTOHoUoZR — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) 21 de julio de 2022