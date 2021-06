Andorra la VellaEl Servei Meteorològic d'Andorra ha activat l'avís groc per tempestes a partir d'aquesta tarda. Segons informa a través de les xarxes socials, la jornada de dissabte estarà marcada per l'increment del flux de sud-oest en alçada, que farà créixer núvols convectius a partir del migdia. És per aquest motiu que al llarg de la tarda s'esperen ruixats tempestuosos arreu del país que es poden allargar fins a la mitjanit.

Pel que fa a les temperatures, les màximes durant aquest dissabte seran de 24 graus a Andorra la Vella, de 20 graus a 1.500 metres i d'11 graus al Pas de la Casa.

Com és habitual quan es produeixen aquestes situacions, des de Protecció Civil es demana precaució a l'hora de dur a terme activitats a l'exterior, retirar objectes de balcons i terrasses que puguin caure i estar ben atents si s'ha d'agafar el vehicle propi.