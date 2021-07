Avís taronja per fortes ràfegues de vent.

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic d'Andorra ha activat l'avís taronja per les fortes ràfegues de vent que es poden produir aquest diumenge al vespre al Principat. A través de les xarxes socials, han anunciat que a partir d'aquesta tarda, arribarà una línia d'inestabilitat que farà augmentar els núvols, els quals deixaran precipitacions febles i de poca durada abans de la mitjanit. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de ràfegues de vent que poden arribar fins als 100 quilòmetres per hora als fons de la vall d'Andorra i als 130 quilòmetres per hora als cims.

El pas de la línia d'inestabilitat que ens deixarà precipitacions🌧️ abans del vespre vindrà acompanyada de fortes ràfegues de #vent que poden arribar a 100 km/h als fons de vall d'#Andorra i a 130 km/h als cims#Avís_taronja @BombersAndorra pic.twitter.com/kRbXW4q8Cg — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) 11 de julio de 2021