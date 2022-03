Benazet alerta sobre la covid persistent: "La casuística és molt elevada"

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha alertat aquest dimarts, durant la compareixença que ha dut a terme a la comissió de Salut del Consell General, sobre l'elevada casuística que està tenint al país la covid persistent. El dirigent també ha reconegut que les dades que el Govern va presentar fa unes setmanes sobre la Covid l'afectació d'aquesta patologia durant la primera onada de la pandèmia eren molt minses "quan la realitat és més important". Cada cop s'està normalitzant i es coneixen més les patologies. "La casuística és molt elevada i està sent seguida", ha declarat, afegint que afecta molts aspectes diferents com neurològics, cansament i fatiga o problemes respiratoris. Per tant, Salut preveu una altra presentació perquè els experts expliquin més clarament les diferents patologies que es detecten.

La covid persistent és una patologia que, de moment, no té tractament i per això, de moment, els metges recepten en funció dels símptomes, juntament amb els medicaments, el metge li ha receptat “paciència” per veure si amb el temps va remetent.

Llei de biomedicina

La compareixença també ha servit per explicar als membres de la comissió la llei de recerca en l'àmbit de la salut i la biomedicina que ha de ser aprovada pel Consell General. El doctor i president del Comitè de Bioètica d'Espanya, Federico Montalvo, qui va treballar el text de la llei, ha informat dels reptes, els principis, la regulació i els continguts del projecte de llei. En aquest sentit, ha declarat que ha estat una llei complexa de fer perquè s'ha fet una llei marc perquè pugui perdurar en el temps i es pugui adaptar, ja que el món de la biomedicina canvia constantment. De la mateixa manera ha explicat que s'han inclòs els principis i els límits a nivell internacional, i ha recordat que la llei ha estat revisada i ha rebut el vistiplau del Consell d'Europa.

La llei inclou tant aspectes de biomedicina com també medicaments i productes sanitaris. El projecte de llei també inclou que el ministeri de Salut pot suspendre cautelarment la recerca si es posa en risc la salut de les persones, i el text ha portat a una modificació de la llei de tinença i protecció d'animals, així com de la de drets i deures i de la de la història clínica per tenir un règim d'aplicació de sancions més ajustat.

Per la seva banda, el ministre ha manifestat que és un text molt avançat a nivell europeu per la característica de l'ús dual, que pretén que els beneficis de la recerca no puguin ser utilitzats per altres fins que els propis de la recerca. "Hem demanat una revisió del text per part del Consell d'Europa, i el valoren com un text modern i que respecta les condicions pel Conveni d'Oviedo", ha expressat, i s'ha aventurat a assegurar que el text no tindrà cap dificultat de treball per la comissió, i que, per tant, serà aprovat en els propers mesos pel consell general. Finalment, durant la comissió s'ha recordat que la llei pretén protegir la salut de les persones que participen en els projectes de recerca i també afavorir el desenvolupament del sector de la recerca i la innovació contribuint a la diversificació econòmica, que començarà amb el futur centre de Grífols.