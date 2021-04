Benazet: “L'EMA recolza la nostra política de vacunació”

Andorra la VellaL'Agència Europea del Medicament (EMA) ha tornat a emetre un comunicat aquest dimecres que avala l'administració de vacunes d'Oxford AstraZeneca. "El coronavirus és una malaltia molt seriosa i hem d'utilitzar totes les vacunes de què disposem", ha etzibat la directora executiva de l'EMA, Emer Cooke. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s'ha fet seves aquest dimecres les paraules de Cooke per ratificar la política andorrana amb aquest vaccí. “Aturar la vacunació segur que provocaria moltes més morts que la vacunació”, ha dit el dirigent.

L'EMA estableix una relació causa efecte entre la vacunació i fenòmens trombòtics relacionats amb una disminució de les plaquetes però assegura que el benefici supera àmpliament el risc, per tant, no és un motiu per suspendre a vacunació. Això avala la política andorrana d'administració de les vacunes AstraZeneca, que no distingeix ni per franges d'edat ni per raó de gènere. “No es fan diferències, i això recolza la nostra política de vacunació”, ha dit el ministre.

És per tots aquests elements que Martínez Benazet ha indicat que no hi ha motiu per triar una vacuna o una altra", ja que "totes tenen efectes secundaris", tal com s'ha constatat també amb el remei de Janssen o Sputnik. "Encoratjo a tothom a seguir amb la vacunació, sigui quina sigui la vacuna de la qual disposem", ha afegit.

Pel que fa a la campanya de vaccinació al Principat, durant la jornada de dimarts es van administrar 708 dosis i per aquest dimecres hi ha unes 1.260 més en agenda. El dispositiu dissenyat per l'executiu permet immunitzar a més d'un miler de persones al dia, per la qual cosa es creu que al llarg de dues setmanes es podran exhaurir les primeres 15.000 dosis d'AstraZeneca de les quals disposa Andorra. Tot i que en un primer moment hi va haver moltes persones que van anul·lar la cita a causa dels dubtes amb AstraZeneca, el ministre ha comentat que en les darreres hores només 36 persones no s'han presentat. "La resposta de la població davant la informació que donem és molt bona i s'està assolint de nou la confiança en el fàrmac", ha dit.

Respecte a les cues que s'han pogut veure al centre de vacunació, ubicat a la plaça de Braus d'Andorra la Vella, Benazet ha argumentat que són a conseqüència dels qüestionaris que cal omplir abans de rebre el vaccí. És per això que, amb la voluntat d'agilitzar el procés, el ministre ha demanat complimentar el document abans d'acudir a la cita. El formulari es pot descarregar a través del web www.govern.ad/vacunacio.