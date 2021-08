Benazet sobre la vacunació als menors: "Estem preparats per prendre aquesta decisió"

Andorra la VellaDesprés que el cap de Govern, Xavier Espot, hagi declarat que el Govern es troba en període d'estudi d'ampliar la vacunació a joves a partir dels 12 anys, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha posat en relleu aquest dimecres a la tarda que es tracta d'una possibilitat que es podria dur a terme sense inconvenients tenint en compte que el Principat disposa de reserves suficients del vaccí de Moderna per a aquesta finalitat.

Tot i això, ha assenyalat que, malgrat que "estem preparats per prendre aquesta decisió" i "és molt probable que acabem vacunant aquest col·lectiu", la idea és analitzar tota la informació que es pugui recavar a nivell mundial per poder-la valorar a nivell tècnic i científic i avaluar la seva viabilitat. En aquest sentit, el titular de Salut ha manifestat que el que s'està analitzant és el "risc-benefici" de vacunar aquest col·lectiu gràcies al suport que ofereix el doctor Martinón.

Així mateix, ha detallat que actualment hi ha "una escalada de països" que estan decidint començar a vacunar als joves de 12 anys, com és el cas, entre d'altres, de Catalunya, tot i que ha assegurat que, de vegades, aquesta decisió respon més a motius polítics que no pas científics i tècnics.

Malgrat que obrint la vaccinació a aquesta franja d'edat no s'assoliria la immunitat de grup, un aspecte al qual no pot arribar Andorra tenint en compte la forta dependència del turisme, Benazet ha assegurat que "un vacunat envoltat de persones no vacunades té un risc més alt de contagiar-se que no estant envoltat de persones vacunades", per la qual cosa també es tractaria d'un fet que ajudaria a no incrementar la pressió sobre el sistema sanitari.

D'altra banda, el ministre també ha anunciat que en els propers dies es durà a terme una campanya de comunicació per tal que els menors de 16 anys que tinguin alguna patologia que els faci fràgils, que conviuen amb persones de risc o que comptin amb una indicació del pediatre, s'apuntin a la plataforma de vacunació per rebre les seves dosis.

Quant a la immunització general de la ciutadania, Benazet ha posat en relleu que la vacunació avança a bon ritme i un 75% de la població vacunable ja ha rebut la primera dosi del vaccí, mentre que el 60,6% ja ha completat la pauta de vaccinació. Lligat a aquest aspecte, fins al moment ja s'han lliurat 42.309 peticions per als certificats Covid, s'han expedit 1.396 certificats de recuperació de la malaltia i s'han rebut fins a 917 peticions per adquirir el certificat d'una prova diagnòstica negativa. També s'han registrat 1.600 sol·licituds per adquirir la signatura electrònica, de les quals 1.000 s'han resolt favorablement.

En relació amb l'aplicació AndorraSalut, fins al moment es registren 4.900 descàrregues des del sistema operatiu iOS i 2.610 d'Android.