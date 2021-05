Els bombers i l'AGIA es proposen acabar amb els morts en els incendis a les llars

Andorra la VellaEls bombers i el Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA) han presentat aquest dijous la campanya conjunta de sensibilització sobre què fer en cas d'incendi en l'àmbit domèstic, amb l'objectiu d'evitar víctimes mortals en aquest tipus d'actuacions. "Malauradament no parem de lamentar que en algun incendi durant el darrer any hi ha hagut víctimes mortals que s'haurien pogut evitar si haguéssim difós abans les bones pràctiques que cal tenir en compte en aquests casos, perquè, per exemple, a tot el món, i aquí a Andorra també, la causa principal de mortalitat en els edificis és el fum, no pas el propi foc", ha explicat el director adjunt dels bombers, Jordi Farré. En el darrer any, els bombers han fet 247 sortides per extinció d'incendis, 88 dels quals en habitatges (33 a causa de la xemeneies i les llars de foc).

Per part de l'AGIA, el seu president, Jordi Galobardas, s'ha compromès a fer arribar a les comunitats de veïns que gestionen aquests consells perquè siguin exposats en els taulells d'anuncis o a l'entrada dels edificis, de manera que la majoria de veïns en tinguin coneixement. En cas que l'incendi es produeixi a la pròpia casa, expliquen els bombers, cal evacuar tots els ocupants de la llar, tancar la porta d'on prové el fum i avisar els bombers. A partir d'aquí, agafar les claus i tancar la porta de l'apartament un cop fora. A l'hora de sortir de l'edifici, baixar per les escales (no agafar mai l'ascensor) i avisar tots els veïns. Finalment, un cop al carrer, cal explicar la situació i lliurar les claus del pis als bombers. "L'errada més habitual és marxar del domicili on s'ha produït l'incendi sense tancar la porta de la llar, un pràctica que pot ser fatal, així com també la del propi domicili si no és on s'ha originat, perquè això fa que el fum circuli lliurement per la resta de la caixa d'escala i que a la resta dels veïns, si també han deixat la porta oberta, se'ls hi acumuli el fum als seus propis domicilis", ha explicat Farré.

Però l'incendi pot ser que no el patim a casa nostra, però en canvi s'hagi originat a casa d'un veí. Així doncs, segons els bombers, si el fum és a l'escala i no al pis propi, cal confinar-se a casa i trucar els bombers. En cap cas s'ha d'intentar baixar pel mig del fum. S'ha de mantenir la calma i no intentar fugir per la finestra, ja que els bombers han d'apagar l'incendi i tenen l'obligació de rescatar tots els veïns que hagin quedat atrapats a casa seva. Aquesta no serà l'única campanya conjunta entre bombers i AGIA per evitar víctimes mortals en els incendis en els habitatges, ja que properament també s'abordaran els consells per als trasters, les instal·lacions elèctriques, i les llars de foc i xemeneies, on s'originen molts sinistres.