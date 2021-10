Bona afluència de públic en el Dia de la família de Naturlàndia

Sant Julià de LòriaEl sol i les bones temperatures han acompanyat els molts visitants que han volgut participar en el Dia de la família aquest diumenge a Naturlàndia. Alguns ja coneixien que es celebrava aquesta diada, que a més tenia un fi solidari; d'altres se n'han informat quan han arribat al parc, però tots han valorat molt positivament la iniciativa. El Tobotronc i la visita del Piolet i la Violeta han estat les atraccions que han tingut més èxit.

Durant tot el dia el parc ecotemàtic de La Rabassa Naturlàndia ha celebrat el Dia de la família, que s'organitza per segon any consecutiu, amb activitats i ofertes per a tots els públics. A mesura que han anat passant les hores el parc s'ha anat omplint i cap al migdia, els treballadors del parc es mostraven molt satisfets per l'alta assistència que s'ha registrat durant tot el cap de setmana i, especialment, aquest diumenge. A més, aquest Dia de la família ha servit també per 'sensibilitzar a la gent en la tasca de la nostra organització, especialment al Congo', com ha indicat la directora del comitè d'Unicef d'Andorra, Marta Alberch. En aquesta ocasió, la recaptació de les entrades del Tobotronc es destinarà al projecte d'Unicef al Congo per aconseguir que els recent nascuts siguin apuntats al registre civil per tenir accés als medicaments i vacunes que s'ofereixen. Un fet especialment rellevant tenint en compte l'alt índex d'infecció pel virus del VIH a la zona.

Mentre que alguns han aprofitat la seva estada a Andorra per gaudir d'una visita a Naturlàndia com a activitat complementària i un cop allà s'han informat sobre la jornada; d'altres ja coneixien que aquest diumenge era el Dia de la família i ha estat el motiu pel qual han volgut portar els fills al parc i gaudir de les atraccions. Allà també han pogut saludar el Piolet i la Violeta i, de pas, contribuir amb una causa solidària. Grans i petits han gaudit dels llits elàstics, del circuit infantil de motocròs, de la pista de patinatge sobre gel, de les pràctiques de tir amb arc o de golf i de les baixades en Tobotronc, sens dubte l'atracció que més èxit ha tingut durant tot el dia.

Per a l'ocasió, el parc ha posat a la venda unes tarifes especials per atraure més públic. Així, els infants fins a 13 anys tenien l'entrada gratuïta, els menors entre 14 i 16 anys a preu infantil i els adults a 10 euros. A més, amb l'entrada del Tobotronc s'oferia un descompte del 5% en la resta d'atraccions.

Des de Naturlàndia calculen, en un primer balanç, que s'haurien superat amb escreix els 6.000 euros de recaptació, objectiu que des de l'organització s'havien proposat per aquesta jornada.