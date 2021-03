Els borbons i Andorra

Andorra la VellaLa família reial espanyola coneix bé Andorra, tot i que la visita de Felip VI sigui la primera que, oficialment, fa un borbó al Principat. L’hereu del rei emèrit arriba al país enmig de la polèmica fugida del seu pare als Emirats Àrabs. Abans del monarca casat amb la periodista Leticia Ortiz, només Joan Carles I ha visitat, que se sàpiga, Andorra. Això sí, de manera discreta i informal.

Però bé. Abans que Joan Carles I, l’estiu del 1924 Alfons XIII, conegut per la seva afició a la pornografia, va fer una escapada al Pirineu. En la seva agenda hi havia prevista una visita al Principat. Després de passar per la Val d’Aran, el monarca va desplaçar-se fins a la Seu d’Urgell. Allà el va rebre el copríncep de l’època, Justí Guitart, a la porta del Palau Episcopal. Ningú ha sabut explicar mai perquè el borbó no va seguir cap a Andorra i es va quedar a les portes de palau amb una discreta recepció sense cap representant, que se sàpiga, del Consell. Com tots els seus predecessors en la història, Andorra va seguir sent un territori mai trepitjat per la nissaga dels borbons, ni els que van regnar a França ni els que ho van fer a Espanya.

El net d’Alfons XIII, Joan Carles I, es va allotjar al Park Hotel amb tot just 17 anys. Van ser uns dies de vacances discretes per a un jove que encara no tenia cap responsabilitat institucional i que li van permetre gaudir de les valls d’Andorra sense protocols. D’aquella estada en queda una foto, davant del mateix Park Hotel, de Joan Carles I amb un grup d’amics. Una instantània que es conserva en un conegut arxiu del país. Uns quants anys més tard, ja de cap d’Estat, el rei espanyol va aterrar en un helicòpter a Grau Roig per esquiar. En teoria era una escapada privada i, segurament per això, es va enutjar quan baixant de l’aeronau, vestit amb roba d’esquí i amb ganes de fer Les Antenes sense interferències, es va trobar el copríncep episcopal de l’època, Joan Martí Alanis, esperant-lo a peu de pista. Aquell dia va arribar acompanyat de Luís Arias, director de Vaquèira, amb qui compartia amistat. Va fer un parell de baixades i se’n va tornar cap al xalet de la Val d’Aran. Igual que el seu fill, en aquella ocasió també per via aèria.