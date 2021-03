El brot d'Arinsal ja té conseqüències hospitalàries i econòmiques

Andorra la VellaÉs clar que en indrets poc poblats, com per exemple el Pirineu en comparació amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un sol brot de SARS-CoV-2 pot trastocar l'evolució de la pandèmia. Així ha estat a Andorra, com a conseqüència del brot detectat a Arinsal fa un parell de setmanes, que ja afecta 67 persones i que encara no està controlat. “Seguim amb cautela aquest rebrot perquè gairebé cada positiu que detectem l'acabem relacionant amb Arinsal”, ha explicat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.

El brot d'Arinsal, que està costant tant de controlar per la dificultat de traçar les cadenes de contactes per la quantitat d'interaccions socials en l'àmbit privat d'alguns dels contagiats, ha contribuït a situar la taxa de reproducció del coronavirus a 1,26, és a dir, amb una pandèmia que s'expandeix, després d'haver estat durant un mes i mig per sota d'1. Dues de les persones infectades per aquest brot estan ingressades a la Unitat de Cures Intensives, i algunes altres a planta. Andorra té, a dia d'avui, 14 persones ingressades a l'hospital per Covid, nou d'elles a planta i cinc a l'UCI, totes elles requerides de ventilació mecànica. Tot i que la majoria d'indicadors situen el país en un nivell dos de risc –això és un risc controlat de la pandèmia– en el cas de la pressió hospitalària, i en concret, de l'UCI, el nivell se situa en el màxim, a 4.

Una altra conseqüència d'aquest brot és econòmica. El Govern, segons ha explicat Benazet, tenia previst relaxar algunes de les mesures restrictives que afecten a comerços i restauració, i aquest sotrac en la recuperació causat pel brot detectat originàriament a Arinsal les demorarà.

El ministre ha recordat que la segona onada de la pandèmia va començar amb un “comportament social indegut” que ha comparat amb el brot d'Arinsal. “Són petits esdeveniments socials que poden tenir un gran impacte, per això cal anar amb molt de compte amb el comportaments socials en àmbit privat”, ha valorat. Per tot plegat, perquè segurament darrere del brot hi ha hagut conductes “imprudents”, el Govern, “per justícia”, ha obert diversos expedients sancionadors.