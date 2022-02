El bus a la demanda d'Escaldes serà gratuït de manera definitiva

Andorra la VellaUn cop finalitzada la prova pilot, el comú d'Escaldes-Engordany ha decidit que el bus a la demanda continuarà sent gratuït. Amb aquesta mesura es vol contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i garantir els serveis que la ciutadania necessita. Precisament, una de les raons de pes per continuar oferint aquest servei de franc és el fet que es tracta d'un sistema de transport respectuós amb el medi ambient, ja que la seva utilització redueix les emissions de CO2. A més, el comú té el convenciment que la gratuïtat del bus a la demanda afavoreix l'equitat.

D'acord amb les dades de què disposa la corporació, la majoria de persones que l'utilitzen són dones treballadores, adolescents i persones grans. Quant a les primeres, les dones tenen sous més baixos i feines més precàries, i, per tant, menys ingressos. Així doncs, la gratuïtat del bus a la demanda és una via per afavorir la igualtat i fins i tot una eina emancipadora. El servei també dona autonomia i llibertat per moure's a persones que depenien d'altres a l'hora de sortir de casa, com són els adolescents, algunes persones grans o bé gent que no disposa de cotxe particular. Que no es faci pagar pel servei facilita, doncs, que puguin treballar, gaudir de moments d'oci i la socialització d'aquestes persones.

Per altra banda, mantenir la gratuïtat del bus a la demanda és una resposta a l'augment del cost de vida registrat en els últims temps, que ha suposat una pèrdua de poder adquisitiu per a la majoria de persones i famílies. El fet de no haver de pagar pel transport contribueix a contenir la despesa de les llars i suposa un ajut directe a tota la població.

Amb aquest servei es pot tenir un transport sostenible, es guanya en qualitat de vida (menys soroll, menys cues, més tranquil·litat), i s'afavoreix la interacció entre persones de diferents generacions així com la cohesió entre els habitants de la parròquia. El fet que sigui gratuït fa que la ciutadania no tingui cap excusa per agafar-lo.

El servei de bus a la demanda es va implantar el juny de l'any passat com a prova pilot. Està operatiu els dies laborables de les set del matí a les deu de la nit i els caps de setmana i festius de les nou del matí a les deu de la nit. Les reserves es poden fer a través de l'aplicació 'Ride Pingo' o bé trucant al 775 577.

Per a reservar cal indicar l'adreça de recollida i l'adreça d'arribada, sempre dins del territori d'Escaldes-Engordany, i es recomana ser al lloc cinc minuts abans. A través del mapa de l'App es pot veure el bus circulant en temps real. Això permet saber quan s'apropa al lloc de recollida. En el cas de voler reserva el vehicle adaptat per a persones amb mobilitat reduïda la gestió s'ha de fer imprescindiblement per telèfon.