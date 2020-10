Es busquen experts per als tractaments de radioteràpia

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha convocat un concurs per trobar un equip que vingui a treballar per donar suport a la radioteràpia. Tal com ha manifestat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la voluntat és poder dotar el país “de bons professionals que participin en els comitès de tumors” i també que ajudin a “la millor indicació” en cas que els pacients hagin de seguir un tractament de radioteràpia. D’aquesta manera, el que es bisca és que aquests professionals puguin fer no només la primera visita dels pacients sinó també el seguiment i que això permeti als malalts rebre “els tractaments més avançats”. A més a més, tal com ha detallat el titular de Salut, aquests professionals hauran d’ajudar a crear un registre poblacional de càncer.

Martínez Benazet ha defensat que buscar aquest suport és “la millor opció” per a la població i també ha incidit en què aquests experts també poden ajudar en la presa de decisions, ja que en un moment donat pot sortir una tècnica que permeti que la radioteràpia es faci al país.

El ministre de Salut ha defensat que hi ha tècniques que han permès reduir molt el temps de tractament. Així, en càncer de mama i de pròstata s’ha passat de cinc setmanes a cinc dies i creu que gràcies a aquest suport d'experts els pacients podran gaudir d'aquests avenços.