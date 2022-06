Càritas presenta el nou servei d’atenció psicològica telefònica

Andorra la VellaCàritas Andorrana presenta aquest dilluns el nou servei d'atenció psicològica telefònica dirigit a aquelles persones que viuen moments de crisis emocionals i no poden comptar amb cap altre recurs que respongui a la seva necessitat. El servei està previst que s'iniciï al juny i consisteix a facilitar i agilitzar l'accés a un professional de la salut mental per tractar problemes psicològics. Està emmarcat en el programa de Suport, que creix en l'àmbit de l'atenció psicològica fruit dels efectes de la pandèmia. En alguns casos l'aïllament i la soledat que hem viscut des de l'inici de la covid, han fet que més persones tinguin la necessitat de ser ajudades i orientades psicològicament, segons indiquen des de l'entitat.

Les persones interessades poden posar-se en contacte trucant al telèfon gratuït 66 10 70, però també hi ha la possibilitat de fer-ho a través dels diferents canals de Càritas com són el correu electrònic suport.andorra@andorra.ad o per WhatsApp al mateix número 66 10 70. Una vegada es posin en contacte el primer que es farà és una valoració de quina és l'orientació específica per a cada persona. En alguns casos, només caldrà suport psicològic puntual, en d'altres, en canvi, es tractarà de fer un seguiment psicològic. També es podrà derivar la persona a un servei especialitzat com ara als treballadors socials o bé als serveis especialitzats, sempre que la persona hi estigui d'acord.

El programa Suport té com a objectiu promoure i millorar la qualitat de vida de les persones a través del suport psicològic o jurídic. Abans de la pandèmia l'atenció se centrava a oferir un acompanyament en situacions de separacions, dols, malalties o d'altres. Amb l'arribada de la pandèmia, el confinament i l'adopció de mesures de prevenció del contagi en els mesos posteriors, ha afectat moltes persones que encara avui estan vivint episodis d'ansietat, depressió i d'altres malalties mentals derivades de la covid-19. Des de Càritas volen fer accessible l'accés al servei d'atenció mental professional i alhora donar més cobertura a aquella part de la població que està en situació de necessitat i que per diferents circumstàncies no busquen ajuda dels professionals.