Els canvis que arriben amb la tardor

Arriba la tardor i tot són canvis i contrastos. El paissatge canvia de color amb el fullatge dels arbres, les hores de llum s'escurcen i tot i que durant les hores punta del dia la calor encara es fa notar, les nits ja són ben fresques. I això comporta pensar en el canvi d'armari i iniciar l'operació nòrdic. Potser alguns ja ho heu fet perquè sou més fredolics, però els qui es ressiteixen a l'estiu deixen aquesta operació pel final.

Els edredons o farcits nòrdics s'han convertit en una bona opció per substituir llençols i mantes de llana. De fet, la gran majoria prefereix el nòrdic per ser lleuger, transpirable i aillen molt bé el fred, que és una de les coses que més interessa. I no ens enganyem, els nòrdics faciliten, i molt, la tasca de fer el llit cada matí. Però què és el que s'ha de tenir en compte a l'hora de comprar un bon nòrdic? Els experts en la matèria diuen que ens hem de fixar en: el tipus de farcit (natural o sintètic), mida, gramatge i manteniment.

