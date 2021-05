Canvis en la coberta de Caldea per a una major eficiència

Escaldes-EngordanyCaldea ha iniciat les obres de reforma de la coberta de vidre de l’edifici. Aquesta actuació, que ha de dotar-lo de plena estanquitat, augmentar l’eficiència energètica i millorar el seu aspecte estètic, se centra ara a substituir només un 10% del recobriment de vidre del sostre i s’allargarà fins al divendres 28 de maig. La reforma total de la coberta es realitzarà en diverses fases amb l’objectiu de completar-la en uns anys, informen des de l'empresa.

En aquesta primera fase de l’obra se substituiran només el conjunt de peces de vidre situades al sostre d’Orígens per aconseguir estanquitat davant les inclemències del temps i resoldre el problema de les goteres. A més, aquesta intervenció servirà per augmentar l'eficiència energètica de l'edifici, ja que s’incrementa de forma considerable l'aïllament tèrmic actual dels vidres, col·locant un sistema de doble càmera de criptó i tres vidres. També es millorarà l'aspecte visual de la coberta, tant interior com exterior, ja que s'eliminen les xapes lacades interiors i se substitueixen per vidres serigrafiats. Les obres no afecten el servei, ja que es realitzen dins del període de tancament per manteniment anual.

La previsió és reobrir el termolúdic i Orígens el dissabte 29 de maig, un cop finalitzades les obres. Per la seva part, Inúu es manté obert en l’horari habitual, de diumenge a divendres de deu del matí a deu de la nit i els dissabtes de deu del matí a onze de la nit.