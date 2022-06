La capital "frena" la reforma de l'estadi comunal per no perjudicar la ubicació del multifuncional

Andorra la VellaConxita Marsol ha reiterat, novament, que des del comú d'Andorra la Vella aposten per ubicar el futur recinte multifuncional als terrenys de l'estadi comunal Joan Samarra i Vila, exposant que tan sols falta que el Govern acabi de prendre la decisió i es puguin iniciar les converses per saber com fer-ho. "Aquí, aquí, estem pràcticament on va el multifuncional", ha asseverat aquest divendres durant la celebració de la festa de cloenda del Consell d'infants de la parròquia.

D'aquesta manera, ha exposat que la voluntat de la corporació seria fer coincidir les obres del recinte multifuncional amb la reforma prevista a l'estadi comunal, la qual "estem frenant perquè no volem perjudicar l'opció d'ubicar la nova instal·lació". La cònsol ha acceptat que, tot i que ella es refermava com una gran defensora de la possibilitat de construir la infraestructura a l'antiga plaça de Braus, avui dia "reconec, al veure la carpa del Cirque du Soleil, que hem encertat descartant-la perquè el multifuncional suposaria un edifici encara més important i quedaria massa forçat en aquella zona i a l'estadi respirarà molt més, és a prop del centre de la ciutat i són uns terrenys que acabaran sent propietat del comú", per la qual cosa considera que podria funcionar.

En relació amb la celebració dels Jocs dels Petits Estats el 2025, Marsol ha reconegut que es tracta d'una obra que no es podrà fer en un període curt de temps i que suposarà prop de dos anys i mig, motiu pel qual "com més tardem a decidir-nos i tirar-ho endavant, més dificultats hi haurà perquè pugui estar enllestit pels Jocs del 2025".

Tanmateix, ha indicat que es poden trobar diverses opcions per no posar en joc la competició, entre les quals ha apuntat la possibilitat que es poguessin començar les obres un cop hagi finalitzat l'esdeveniment. "Hi ha moltes opcions, però per nosaltres l'important és no condicionat amb la nostra obra la possibilitat que el multifuncional vagi en aquest espai, que entenem que és molt idoni i podria acollir ambdues instal·lacions", ha manifestat.

D'altra banda, la mandatària també ha exposat que la piscina exterior dels Serradells s'obrirà al públic la setmana vinent en el marc de la celebració de la festa del poble de la parròquia d'Andorra la Vella amb l'entrada gratuïta i diverses activitats per a tota la població. Tanmateix, ha assenyalat que la instal·lació encara no ha estat reformada per manca de temps i que els treballs de millora es duran a terme quan finalitzi la temporada. "Igualment, s'ha arreglat perquè estigui en condicions i dintre de la norma, però l'important és que tots els ciutadans puguin gaudir d'una piscina a l'aire lliure, sobretot amb l'estiu que sembla que ens espera", ha dit. En referència a la piscina interior, ha afirmat que els treballs avancen a bon ritme i, si no hi ha cap imprevist, es finalitzaran els treballs el 30 de juliol, d'acord amb el previst.