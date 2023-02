Carles Porta i Anna Punsí a Andorra per parlar de 'Crims'

Andorra la VellaL’associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) organitza una nova conferència dimarts, 7 de febrer, a les 19 hores, a càrrec dels periodistes catalans Carles Porta i Anna Punsí sobre el fenomen “Crims”, una sèrie documental amb versions de ràdio, televisió i podcast de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els crims més mediàtics i rellevants succeïts a Catalunya els darrers anys.

Basat en el format anomenat 'true crime', Carles Porta, Anna Punsí i un ampli equip de producció investiguen amb rigor periodístic casos molt colpidors que han trasbalsat la societat catalana dels darrers anys com ara el de la bibliotecària Helena Jubany, el de la Guàrdia Urbana de Barcelona o més recentment el de la noia de Porbou. Gràcies a les seves investigacions, alguns d’aquests casos han estat reoberts o fins i tot resolts.

Durant la conferència, que presentarà i moderarà la periodista del país, Ester Pons, Porta i Punsí detallaran com fan la tria dels casos i les dificultats en la investigació, explicaran com tracten la informació de successos i com han aconseguit ser líders d'audiència tant en televisió com en ràdio i podcast.

La conferència tindrà lloc a l’Auditori del Centre de congressos d’Andorra la Vella, és d’accés lliure i en finalitzar, tots dos ponents signaran exemplars dels seus llibres.

Carles Porta és un veterà periodista especialitzat en successos i temes judicials amb més de 30 anys de trajectòria professional, primer a les terres de Lleida i posteriorment a Barcelona. Ha format part de l'equip del programa de reportatges 30 Minuts de TV3 on va seguir el cas dels crims de Tor sobre els quals va publicar l'exitós llibre "Tor: tretze cases i tres morts".

Des del 2019 dirigeix el programa "Crims" primer a Catalunya Ràdio i seguidament a TV3, aconseguint un gran èxit d'audiència.

Anna Punsí ha estat vint anys a la SER, especialitzada en informació policial i tribunals, destacant en casos com els atemptats de la Rambla de Barcelona del 2017. Des del 2021 forma part de l'equip de producció de "Crims", del què és la directora de continguts. En aquesta etapa destaca el seu treball d'investigació per esbrinar la identitat de l'anomenada Noia de Porbou, un cas sense resoldre després de trenta anys i que ha tingut la seva versió en llibre.

Ester Pons és una coneguda periodista del país, de llarga trajectòria professional desenvolupant la seva tasca al Diari d’Andorra, El Periòdic, Andorra 1, la SER, RTVA i actualment, coordinant l’equip audiovisual i de podcast de l’Altaveu Digital.