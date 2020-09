La prova pilot al carrer Sant Andreu xoca amb la tornada a l’escola

La prova pilot del comú d’Andorra la Vella de dotar de sentit únic de circulació el carrer Sant Andreu, el que connecta els carrers Bisbe Príncep Iglesias i Creu Grossa amb l’hospital, ha xocat amb la realitat del primer dia de tornada a l’escola. La mesura, que elimina l’alternativa dels vehicles que es desplacen al centre des de les valls del nord, ha convertit aquest dimecres a primera hora els voltants del centre sanitari en un embut. Ni tan sols els nombrosos agents de circulació que hi havia a la zona no han estat capaços d’oxigenar el caos circulatori que s’ha originat, amb un trànsit gairebé aturat que ha fet que els conductors necessitessin mitja hora per avançar 300 metres.



Cal recordar que la junta de govern del comú d’Andorra la Vella va acordar allargar la prova pilot iniciada el 4 d’agost per fer de sentit únic el carrer Sant Andreu. Divendres passat, les cònsols d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany es van reunir i van posar aquest tema damunt la taula. Marsol va anunciar el mateix divendres que durant aquesta setmana es prendria una decisió.