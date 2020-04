Tinc una casa a la platja, hi podré anar aquest estiu?

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha recomanat als italians que no planifiquin les seves vacances d’estiu. Al país transalpí, el més afectat a Europa per la crisi del coronavirus, s’ha obert un debat sobre la conveniència o no de relaxar les restriccions i permetre que la població es mogui per tot el país.

El ministeri de Turisme italià ha sortit al pas assegurant que s’està treballant perquè l’ aixecament gradual del confinament, previst en aquest país a partir del 3 de maig, sigui segur i es garanteixi la tornada a la normalitat en els mesos següents. Per tant, que la població pugui anar de vacances i moure’s pel territori cap a les destinacions turístiques o segones residències.

La recomanació arriba dues setmanes després que fos Itàlia el primer estat europeu en ajornar el curs escolar i decretar un aprovat general, mesura que han començat a aplicar o estudiar altres països. En una crisi en la que tot el continent mira cap a Itàlia com a país més afectat, el debat sobre les vacances ha arribat a l’agenda sanitària i econòmica.

A Espanya i França els desplaçaments a les segones residències estan prohibits. El desconfinament de la població encara no està clar en cap dels dos països veïns i és prematur preveure com serà o de quina manera es permetrà la mobilitat de les persones d’aquí a unes setmanes o mesos, quan comenci la temporada turística d’estiu. Tant per anar a les destinacions de platja, a les de l’interior o directament a la casa del poble. En un sentit i en un altre, perquè Andorra també és destinació turística.

Cal recordar que actualment des d’Andorra cap a França i Espanya s'autoritza el pas als residents als estats veïns i els seus familiars, als transportistes, als serveis i emergències sanitàries i als treballadors fronterers. En altres casos s’ha de demanar un permís específic amb la corresponent justificació.