Els casos positius de coronavirus augmenten i ja se situen en 39

El volum de casos positius de coronavirus ja s'eleven a 39, la qual cosa suposa 23 més que el que el Govern havia anunciat aquest dimarts al migdia. Cap d'ells, ha destacat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, està greu. De fet, ha concretat que 35 "són casos molts lleus i estan a casa" i d'altres quatre es troben a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, un d'ells l'home que estava a la Unitat de Cures Intensives i que ja ha pogut abandonar aquesta àrea, passant a planta. Per tant, tal com ha emfasitzat Benazet, no hi ha cap pacient la vida del qual corri perill.

Entre els infectats hi ha dotze sanitaris, un dels quals, ha remarcat el titular de Salut, va actuar en el cas de l'home atès al Pas de la Casa per un infart. A més, d'entre les 31 persones pendents d'un diagnòstic, n'hi ha catorze que són sanitaris. Totes aquestes persones pendents de les analítiques, amb l'excepció d'una, es troben al seu domicili. Altres dotze casos que estaven en estudi han donat negatiu. Davant aquestes xifres Martínez Benazet ha reiterat la necessitat que "els professionals es protegeixin molt bé" i ha remarcat als ciutadans que intentin "moure's el menys possible". En aquest sentit, tant ell com el ministre portaveu, Eric Jover, han remarcat que les mesures preses en els darrers dies, i especialment les que entren en vigor aquest dimecres, han de servir perquè "demà hi hagi la sensació que el país està parat, i ha de ser així perquè la cadena de contagis s'aturi", ha emfasitzat Jover. Benazet ha anat més enllà i ha dit que no es poden tolerar actituds incíviques i que tothom ha de fer l'esforç de limitar al màxim les seves relacions socials i els seus moviments per evitar que el virus s'expandeixi.

Mesures

I precisament sobre les mesures que entren en vigor aquest dimecres, el portaveu de l'executiu ha reiterat que "són dràstiques". En aquest sentit, ha destacat que de les 9.456 activitats econòmiques del país, el 49% estan tancades; un 33%, de guàrdia i només un 18%, obertes, algunes de les quals amb serveis mínims. En aquest sentit, ha afegit que a la pàgina web del Govern hi ha un apartat en què s'informa dels serveis associats a col·lectius sanitaris com poden ser odontòlegs, dietistes o podòlegs. També ha comentat que s'ha obert un nou expedient a una benzinera que actuava més enllà del que estableix el decret aprovat per l'executiu i venia alcohol i tabac a no residents, amb la qual cosa serà sancionada. De fet, ha afegit que arran de l'entrada en vigor aquest dimecres de les noves normes es reforcen les inspeccions de la policia i d'inspectors de Comerç. Precisament, la policia manté el telèfon d'atenció 24 hores al 872 000 o al 110 i també l'atenció personal a l'edifici administratiu de l'Obac i al Pas de la Casa per a aquells casos en què es requereixi l'actuació policial urgent. Altres tràmits com pot ser el pagament de multes s'hauran de fer entre les 8 i les 14 hores. Els despatxos parroquials no obriran. També es garanteixen els serveis socials.

Jover ha informat també que els busos reduiran la seva freqüència i, d'aquesta manera, el Bus Exprés, la línia circular, l'L2 i l'L6 passaran cada trenta minuts i l'L1, l'L4 i l'L5, cada hora.

El ministre també ha destacat que per poder seguir les eines pedagògiques en línia que els centres escolars ofereixen hi ha hagut 27 persones que han demanat ajuda. En dos dels casos necessitaven connectivitat; en disset dels casos tauletes i en vuit, les dues coses.

Quant a les mesures que s'estan treballant per incloure-les a la llei òmnibus per pal·liar els efectes d'aquesta crisi, Jover ha destacat que hi estan treballant amb els grups parlamentaris. Qüestionat sobre si es podria incorporar, tal com demana la Unió Sindical d'Andorra (USdA), que es prohibeixin els acomiadaments, ha destacat que no li consta que aquesta estigui sent una "pràctica generalitzada" i ha reiterat que la voluntat és garantir que els treballadors puguin percebre el 100% de la seva retribució tenint en compte que és "la baula més feble". També ha destacat que es treballa per ajudar els temporers a tornar a casa tot i que és complicat ja que certs països com l'Argentina han establert restriccions en el transport aeri. Per aquest motiu es garantirà, ha dit, que puguin estar a Andorra el temps que els calgui en les millors condicions.