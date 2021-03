Cau el saldo migratori arran de la pandèmia

Andorra la VellaEl saldo migratori del Principat amb l’exterior va ser positiu el 2020 en 381 persones, sent, però, un 65,8% inferior al de l’any 2019 quan va ser de 1.114 persones, segons les dades del departament d'Estadística del Govern. Cal destacar, en aquest sentit, que aquest saldo migratori és el menor registrat dels darrers anys a conseqüència de la pandèmia.

Així, un total de 2.520 persones provinents d’altres països van establir-se al Principat. Aquesta xifra és un 25,3% inferior a la de l’any anterior, quan van arribar 3.374 persones. Per altra banda, van marxar del país 2.139 persones, un 5,4% menys que l’any 2019, quan ho van fer 2.260 persones.

Per característiques demogràfiques, els que més han migrat són homes, d’altres nacionalitats, i amb una edat compresa entre els 20 i els 39 anys. També cal destacar que el saldo migratori per trams d’edat és negatiu en les més elevades, el que significa que a partir dels 50 anys marxen més persones de les que arriben.

El saldo migratori dels andorrans continua sent negatiu i enguany el dels portuguesos torna a ser negatiu després de tres anys amb registres positius. A l'últim, cal assenyalar que el de les altres nacionalitats, malgrat no ser tan elevat com anys anteriors, continua sent el més elevat.