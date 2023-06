Cau el sistema de la bonoloto, euromilions i primitiva a Andorra

Andorra la VellaEls jocs d'atzar vinculats a la Loteria espanyola no es poden fer avui des de cap de les administracions que hi ha a Andorra. La caiguda del sistema informàtic que connecta les quatre administracions amb la central de Loteries a Espanya ha provocat que des d'aquest matí no es puguin fer ni bonolotos, ni euromillones ni primitives ni cap dels jocs que requereix el sistema informàtic per enviar l'aposta a Espanya. S'està treballant per solucionar la incidència, però a hores d'ara no se sabia quan pot estar solucionat. En les administracions es poden comprar, per exemple, bitllets de loteria o qualsevol altre joc d'atzar que tingui un format físic.