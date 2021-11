El centre esportiu del Pas, plató cinematogràfic per un dia

EncampEl centre esportiu del Pas de la Casa ha esdevingut aquest dilluns un plató de cinema per al rodatge de la darrera pel·lícula de Dani de la Orden i Àlex Murrull '42 segundos', que versa sobre l'epopeia de la selecció espanyola de waterpolo als Jocs Olímpics de Barcelona 92.

El conseller de Reactivació Econòmica i Turisme, Nino Marot, ha visitat a l'equip de rodatge durant el descans de migdia i ha agraït "que hagin escollit les instal·lacions comunals per a una producció audiovisual d'aquesta repercussió". El conseller ha explicat que "aquesta és una iniciativa més, aquest cas en l'àmbit de la cultura, que sumem a les accions per visualitzar i reactivar la parròquia".

L'equip de rodatge, prop d'un centenar entre actors i producció, han estat des de primera hora del matí concentrats al centre esportiu del Pas de la Casa, on s'ha desenvolupat el rodatge tant en interiors com exteriors. El director de la pel·lícula, Àlex Murrull, ha manifestat que tenien molt clar que rodarien a Andorra, perquè és una part important de la història de la pel·lícula. I per altra banda ha explicat que ha estat "un plaer" filmar en les instal·lacions comunals.

Els dos actors protagonistes de la pel·lícula, Jaime Lorente i Álvaro Cervantes han indicat que estaven encantats de rodar en un entorn com aquest, "especialment amb aquestes vistes", i han remarcat que era la piscina de totes les que han gravat amb l'aigua a millor temperatura.

El rodatge a Andorra hauran estat nou dies en total un cop finalitzi aquest dimecres, i un d'ells al Pas de la Casa, concretament a la piscina comunal. Properament es podran veure les primeres imatges, informen a través d'un comunicat des del comú.

L'estrena de la pel·lícula es preveu per l'estiu del 2022 i coincidirà amb els 30 anys del fet històric que protagonitza el film. Es podrà veure tant al cinema com a plataformes i televisió espanyola, i es preveu que tingui un bon recorregut a nivell internacional.