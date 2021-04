El Centre de Farmacovigilància, l'encarregat de recollir i analitzar les reaccions adverses a les vacunes de la Covid-19

Andorra la VellaEl Centre de Farmacovigilància ha rebut un total de 208 notificacions acceptades sobre els efectes provocats per l'administració de les vacunes, de les quals un 81% han estat fetes per dones i tan sols un 19% per homes. Pel que fa a les edats, més de la meitat, 115 s'han comprès entre els 16 als 59 anys, seguides amb 57 per la població d'entre els 50 i els 64 anys, 17 de les edats compreses entre 65 i 74, 12 entre els ciutadans de 75 i 84 i tan sols una dels majors de 85 anys. Aquest centre s'encarrega de gestionar el programa de farmacovigilància, i s'ocupa de recollir, codificar i analitzar les sospites de reacció adversa a medicaments i de difondre informació sobre seguretat de medicaments als professionals sanitaris.

Les dades obtingudes a partir de les notificacions de sospita de reacció adversa, s'envien a l'Uppsala Monitoring Center (UMC), que és un centre encarregat de la coordinació del programa internacional de farmacovigilància de l'OMS. Així, juntament amb les dades de la resta de països que en són membres, es contribueix a millorar la seguretat dels medicaments comercialitzats.

Des d'Andorra, quan un ciutadà rep la vacuna, se'ls dona un document amb els possibles efectes secundaris, on també s'adjunta un enllaç perquè les mateixes persones puguin notificar les reaccions al vaccí, de la mateixa manera que també ho poden notificar els professionals sanitaris, qui reben tota la informació actualitzada que va sorgint. Cal recordar que a principis de setmana, del total de notificacions, 56 corresponien a la vacuna d'AstraZeneca i 152 de la Pfizer, amb dues i tres notificacions de casos greus, respectivament.

Un cop es rep aquesta notificació, des del centre es valida i en cas de ser greu, es fa un formulari amb diverses preguntes sobre l'evidència de les causes i l'efecte, el temps entre la reacció i la vacuna i altres factors de risc. Després, mitjançant un algoritme, des del centre observen si l'efecte és consistent o inconsistent (és degut a una altra causa) o si, per altra banda, és indeterminat amb resultats inconsistents amb la relació temporal i causal.

Per tant, després d'aquesta anàlisi de causalitat a partir de les notificacions, el centre determina que no s'administri la segona dosi del vaccí corresponent si la causalitat d'un efecte greu és evident o per principis de precaució com per exemple, amb reaccions al·lèrgiques. Si per contra, si no hi ha una causa evident de l'efecte o aquest no és greu, sí que s'administraria la segona dosi.