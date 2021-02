Cinc consells de ciberseguretat per commemorar el Dia de la Internet Segura

Andorra la VellaAmb motiu del Dia internacional de la Internet Segura, Andorra Telecom ha volgut fer públic un vídeo a través de les xarxes socials on presenta una sèrie de recomanacions que cal tenir en compte si no es vol patir cap mena de ciberatac. La celebració d'aquest dia té lloc tradicionalment el segon dimarts de febrer de cada any, tal com va proposar en el seu moment la Unió Europea, en el marc del programa 'Safer Internet Programme-Insafe'. Es tracta, per tant, d'un dia que nombrosos països, entre els quals Andorra, aprofiten per reflexionar i prendre consciència de la necessitat de disposar d'una xarxa més segura, tenint especial cura sobre el col·lectiu dels joves i els infants.

D'aquesta manera, la primera recomanació d'Andorra Telecom és crear contrasenyes llargues que incloguin lletres, números i símbols. En aquest sentit, es recomana utilitzar, sempre que sigui possible, el doble factor d'autenticació, aplicar una contrasenya diferent per a cada servei o aplicació, i fer anar un gestor de contrasenyes per a recuperar-les quan sigui necessari. En segon lloc cal protegir la privacitat de l'usuari, especialment a les xarxes socials. Es recomana revisar les dades i permisos que demanen les aplicacions un cop s'instal·len al dispositiu mòbil.

Avui, coincidint amb el #DiaInternetSegura, volem compartir amb tu aquests cinc consells de ciberseguretat. Entre tots, i especialment entre els més joves, promovem un ús responsable, respectuós i crític de les noves tecnologies 🧐👩🏻‍💻📲#SID2021 #andorra pic.twitter.com/TOcbpxSdTB — Andorra Telecom (@AndorraTelecom) 9 de febrero de 2021

En tercer lloc cal tenir en compte que, a l'hora de fer compres en línia, mai s'ha d'estar connectat a una wifi oferta. En aquests casos, caldrà que l'usuari faci servir les dades mòbils i comprovar que l'adreça introduïda tingui la icona del forrellat i l'https. Una altra recomanació és actuar contra l'assetjament a les xarxes socials. Des de la parapública es recorda que "si ets espectador de qualsevol comportament inapropiat, no et quedis callat i reporta-ho". En aquest sentit, les mateixes xarxes socials disposen d'eines que denuncia ràpides i senzilles. A banda, si ets assetjat, és important no esborrar els missatges, ja que són de vital importància per a la policia.

En darrer lloc cal mantenir al dia els dispositius i les aplicacions mitjançant les actualitzacions periòdiques. Una eina útil es basa a configurar automàticament les actualitzacions als telèfons mòbils i tauletes. A més, abans d'obrir un dispositiu extern, cal passar l'antivirus prèviament.