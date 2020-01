Una cinquantena de persones se sumen a la marxa contra el telefèric del Carroi

Al voltant d'una cinquantena de persones s'han afegit a la marxa que s'ha celebrat aquest diumenge com a protesta a la construcció del telefèric del Carroi. Així ho ha confirmat l'organitzador de la caminada, Mario Gómez, que, tot i que esperava una major participació, ha reconegut que la climatologia no ha estat la més adient i, a més, el recorregut no era apte per a totes les persones. "Ha fet molt fred i el camí estava gelat", ha indicat, i per aquest motiu no hi han pres part les 100 persones previstes inicialment però, tot i això, ha reconegut estar content de la resposta de la gent. "Era una manera de mobilitzar a la ciutadania", ha afegit.

Gómez ha posat en relleu que el que està rebent durant els darrers dies és molt suport per part de la gent a través de les xarxes socials. "M'han felicitat per la iniciativa i m'han dit que hi hauria d'haver més gent que parlés clar i que digués el que pensa sense por", ha declarat, encoratjant així a tota la ciutadania que comparteixi els seus pensaments a alçar la veu i posicionar-se públicament en contra del giny.

El que demanen totes les persones contràries al telefèric és que abans de fer passos endavant es consulti amb el poble mitjançant un referèndum a escala nacional, ja que des de la corporació comunal només es té previst oferir el dret a vot als residents a la capital. Gómez creu que si es fa una consulta a tot el país, el comú d'Andorra la Vella "igual es troba amb alguna sorpresa". A més, ha denunciat que si finalment el giny prospera, la Massana passarà a ser un " poble mort".

Els principals motius de la protesta són tres. D'una banda, suposaria "una aberració mediambiental i paisatgística"; en segon lloc, "no s'està tenint en compte l'hàbitat natural de totes les espècies que hi ha a la zona" i, per últim, ha denunciat la inseguretat que suposarien les obres per als veïns del Rec del Solà, als quals "normalment els hi cauen pedres" en zones pròximes a les seves llars.

D'altra banda, l'organitzador també creu que la construcció del telefèric es basa en interessos econòmics per part de la corporació comunal. Així doncs, critica la utilització de l'aparcament situat davant de l'edifici del Govern per a construir la sortida del telefèric, ja que creu que en aquest indret es podrien engegar projectes que afavorissin als andorrans, com és el cas de centres sanitaris.

A partir d'ara i després d'haver engegat aquesta marxa l'impulsor ha confirmat que es mantindrà expectant. Ha agraït el suport mostrat els darrers dies per APAPMA i el Partit Socialdemòcrata i ha finalitzat les seves declaracions tornant a encoratjar a la ciutadania a frenar la construcció del giny.