Ciutadans Compromesos es constitueix com a plataforma

La MassanaTal dia com avui de fa 10 anys, el 25 de gener de 2012, va ser notícia...

Ciutadans Compromesos, la formació que va concórrer a les passades eleccions comunals a la Massana amb David Baró al capdavant, ha decidit iniciar el procés per constituir-se en plataforma ciutadana. Així es va acordar en el decurs d'una reunió que va tenir lloc aquest dimarts en un hotel de Sispony i a la que van acudir simpatitzants de la candidatura. Els actuals membres de la majoria comunal de la Massana van exposar les principals línies de treball que ja s'han començat a dur a terme. I després es va acordar constituir la Plataforma de Ciutadans Compromesos.

El comunicat posa de relleu que aquesta plataforma ha de recollir les diferents sensibilitats de les persones que ja integren el grup, així com totes les inquietuds que els ciutadans de la Massana han anat exposant durant els darrers mesos, per tal poder crear un entorn de debat i opinió ampli on tots els ciutadans de la Massana hi són convidats.

Per dur a terme aquesta tasca, s'ha nomenat una junta gestora, formada per Josep Maria Camp, Chantal Roca, Olga Molné i Carles Naudi que té com objectiu elaborar un règim de funcionament intern, i preparar les eleccions per a una junta definitiva. La propera reunió de la plataforma tindrà lloc a finals de febrer.

Segons ha informat el portaveu de la Plataforma, Carles Naudi, no hi ha la voluntat de constituir-se en un partit polític, ja que aquesta formació engloba persones que ja són militants de diferents partits a nivell nacional. Ciutadans Compromesos compta amb membres del Partit Liberal d'Andorra, de Demòcrates per Andorra i dels Verds d'Andorra, però que comparteixen inquietuds parroquials.

Això no vol dir, però, que a les properes eleccions es pugui tornar a concórrer sota les mateixes sigles de Ciutadans Compromesos.

A banda d'aglutinar les diferents sensibilitats dels simpatitzants de CC, la nova plataforma pretén defensar el benestar dels ciutadans i ser una via de comunicació amb tots els ciutadans de la Massana, 'tant els que van votar CC com els que no ho van fer'. Segons els càlculs del portaveu, la Plataforma compta des de l'inici amb prop de 80 o 100 persones.