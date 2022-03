Classes i monogràfics en línia, la nova oferta de l'escola d'art laurediana

Sant Julià de LòriaL'escola d'art laurediana inicia una nova etapa en l'era de digitalització amb la creació d'una pàgina web amb continguts didàctic, lúdic i una cartera de les obres realitzades pels alumnes de l'espai. Ho han presentat aquest dimecres la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, la coordina del centre, Maria Lluelles, i el professor d'aquest, Martín Blanco, qui han explicat que la voluntat de la iniciativa és donar recorregut a l'escola més enllà de les classes presencials. "El que es pretén és que a banda de ser un camp d'informació artística també ho sigui de formació, seguint la línia de treball de la corporació", ha indicat Codina.

D'aquesta manera, i sota el paraigua d'abastar "el món digital", la coordinadora del centre ha comentat que la proposta va sorgir arran de la situació de confinament provocada per la irrupció de la pandèmia, moment en el qual "vam començar a fer dinàmiques a través d'Instagram i van tenir bastant èxit". L'eina ofereix un ventall d'activitats gratuïtes, encarades a famílies, professors i col·lectius que treballen amb infants, i de pagament, a un cost de 5 euros la sessió de 45 minuts i de caràcter individual, i monogràfics puntuals.

Blanco ha estat l'encarregat de presentar l'aplicatiu web, el qual ofereix una gran gamma de possibilitats, des d'una secció d'art per a infants amb activitats per fer a casa "on aprendre història de l'art d'una manera lúdica", un apartat on es recopilaran totes les obres, en format fotografia, dels artistes i alumnes que anualment passen per l'aula, i un blog. "La idea és que funcioni com una petita xarxa social i on la gent interactuï amb l'actualitat artística nacional i internacional", ha manifestat el professor.

Per cloure, Codina ha recordat que l'escola d'art laurediana es va constituir l'any 1983 i que des d'aleshores manté la seva activitat de manera continuada, "no hi ha hagut mai cap parada", una fita que relaciona amb el caràcter d'adaptació que ha tingut el centre des de la seva existència a les necessitats de la població. A més, ha informat que actualment l'espai compta amb aproximadament 200 alumnes, dels quals 110 són adults i 90, infants.