Col·laboració per controlar l'accés rodat al medi

Andorra la VellaEl ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, a través del Cos de Banders, i el comú de Sant Julià de Lòria col·laboraran per al control de l'accés rodat al medi natural. D'aquesta manera, ambdues parts han signat aquest dijous al migdia un conveni que empara aquesta cooperació entre les dues institucions i que té com a objectiu fer complir l'ordinació que la corporació comunal va aprovar l'any passat i que regula l'accés rodat al medi.

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha reconegut "mancances de personal" que els han portat a buscar una col·laboració "estreta" amb els banders per incidir molt especialment en aquells punts de la parròquia on s'estan donant actualment més problemàtiques. Així, n'ha detallat la Rabassa, el pic Negre i Claror com els punts on s'estan registrant "més problemes" i seran precisament allà per on es començarà a incidir.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha manifestat que valora "molt positivament" aquest conveni, ja que a la llei de conservació del medi natural "ja estava recollit el reforç a la col·laboració entre institucions". Aquest, ha dit, és el "primer exemple" de cooperació per "reforçar la protecció del medi ambient". En aquest sentit, ha recordat que el mateix text legal reconeix les competències dels comuns per controlar l'accés rodat al medi i la possibilitat que hi pugui haver una col·laboració dels banders per fer els controls i ha destacat que espera que aquest acord signat aquest dijous serveixi per "millorar" la preservació del patrimoni natural.

El conveni no regula els detalls d'aquesta col·laboració ja que serà la direcció del cos la que hagi d'establir els horaris, els dies i la dedicació dels agents del Cos de Banders a aquestes tasques de vigilància. En tot cas, s'estipula que els banders seran els que podran constatar les infraccions i que la potestat sancionadora recaurà en el comú, a través de l'obertura dels expedients administratius corresponents als atestats que puguin fer els agents.

Arran d'aquesta col·laboració Calvó ha fet una crida a la resta de comuns a afegir-se a la demanda de cooperació en cas de no disposar dels mitjans necessaris per poder controlar la correcta preservació del medi natural. La ministra també ha recordat que aquesta és una de les competències que assumeixen els banders, que darrerament n'han sumat de noves, i s'ha mostrat confiada que l'exerciran "de manera excel·lent".