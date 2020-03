Les comandes en línia, l’opció recomanada durant el confinament

Des de l’inici de les mesures de prevenció i seguretat contra la pandèmia del coronavirus les comandes en línia en els supermercats que disposen d’aquest servei digital s’han multiplicat per deu. En alguns casos l’increment fins i tot ha estat superior, com per exemple a Pyrénées, on la compra a distància es pot completar amb el lliurament a domicili o sota la nova fórmula ‘click&collect’, per mitjà de la qual un cop preparada la comanda l’usuari la pot recollir al pàrquing de l’establiment sense baixar del vehicle. En aquest cas, el personal del centre comercial li carrega al maleter.

Els productes que major demanda registren són principalment la fruita, la verdura, l’arròs, la pasta i els llegums. Altres frescos com carn, peix o derivats làctics també tenen una alta sortida i rotació. Davant aquest augment de la demanda, responsables de les diferents seccions d’aquest supermercat han explicat que l’aprovisionament de productes frescos està garantit, igual que ho estan la resta de mercaderies d’alimentació. “Fins al moment no hi ha cap incidència perquè els productes arribin com normalment, no hi ha cap problema d’abastiment”, han explicat.

A banda de les comandes en línia –es calcula que en alguns establiments fins el 80% de les vendes es fan via telemàtica- tots els supermercats del país estan seguint protocols d’higiene, prevenció i seguretat. En la visita que l’ARA Andorra ha fet a Pyrénées hem comprovat que aquest súper ha activat un servei de neteja continuat a tot el recinte i es desinfecten els mànecs de carros un cop l’usuari els deixa. Abans d’entrar a l’establiment es pren la temperatura a cada client i se li proporcionen uns guants i gel hidroalcohòlic. També es recorda l’obligatorietat de respectar dos metres de distància amb la resta de persones, que només poden accedir a l’establiment de forma individual. De fet, tota la superfície del supermercat ha estat senyalitzada amb indicadors per facilitar la mobilitat dels clients respectant les distàncies de seguretat. També s’han instal·lat mampares de metacrilat per crear un espai de protecció entre els empleats i els clients, i es demana el pagament amb targeta de crèdit.

Pel que fa al personal dels supermercats, els protocols prescriuen que els treballadors s’han de rentar les mans amb sabó i eixugar-se-les amb paper d’un sol ús cada dues hores i canviar-se els guants. El personal també utilitza mascaretes i fa torns més curts.