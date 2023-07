Comencem vacances!!

Preparar l'equipatge o fer les maletes abans de les vacances és, segurament, la feina més feixuga per a molts. L'angoixa de no deixar-te res i disposar del lloc suficient per encabir tot el que vols endur-te són les preocupacions de tot viatger.

A la secció d'accessoris de Pyrénées Andorra trobaràs les marques especialitzades en equipatges i accessoris de viatge per cobrir les teves necessitats. Maletes rígides, toves, equipatge de mà, equipatge lleuger, motxilles, entre altres, és el que tens disponible a la planta baixa del centre comercial.

American Tourister es caracteritza per ser una marca molt juvenil en què els colors vius destaquen per sobre de tot. La firma disposa d'una gran varietat quant a mides i models. I ara que, per exemple, els més joves fan estades a l'estranger sigui per a perfeccionar un idioma o bé per conèixer món junt amb els amics, aquesta marca ofereix equipatge de grans dimensions (77 cm extensibles) perquè puguin encabir tot el necessari en una mateixa maleta.

No hi podia faltar la líder mundial en la fabricació d'aquest tipus de productes com és Samsonite que s'adapta constanment a les necessitats de tot tipus de viatger. Equipatge i accessoris de viatge d'alta qualitat que permeten que tinguin

Finalment, destaca la firma francesa Delsey que ha sapigut captar les noves tendències en mobilitat i d'aquí els seus dissenys