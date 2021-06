Els comuns compten amb el suport dels veterinaris per reprendre la campanya de l’ADN caní

CanilloLa campanya que impulsen els sis comuns sobre el registre caní mitjançant l’anàlisi d’ADN es reactivarà el pròxim 15 de juny. Les corporacions locals adherides al projecte han tingut l’oportunitat de mantenir diverses reunions amb els veterinaris al llarg dels darrers dies per atendre les inquietuds del col·lectiu i acordar els punts de coordinació i gestió entre les parts.

Així, a partir d’aquest mes, i en el període d’un any, els propietaris podran accedir a la subvenció dels comuns i obtenir de forma gratuïta l’analítica de sang dels seus gossos per tal d’obtenir el perfil genètic per poder completar la identificació dels seus gossos. El projecte té com a objectiu donar resposta a un problema d’higiene a la via pública i donat el cas, poder sancionar aquells propietaris que tenen una actitud incívica. Aquesta és demanda recurrent dels ciutadans.

Per tal de difondre la iniciativa, els comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria van endegar la campanya: 'El seu ADN l’identifica, per més que dissimulis', que vol transmetre a la ciutadania el procés i els avantatges de procedir a fer el genotipatge dels gossos i que ho puguin fer abans que finalitzi el període durant el qual la realització d’aquesta prova deixi d’estar subvencionada. Es recorda que a partir de principis del 2022 aquestes proves seran obligatòries per a tots els propietaris de gossos d’acord amb el que s’estableix a la normativa nacional en matèria de marcatge i identificació d’aquests animals i que, en cas de no haver-les realitzat, tal com s’estableix a la Llei 11/2006 del 28 de juny de tinença i protecció d’animals, s’incorrerà en sancions que oscil·laran entre 60 i 300 euros.

Per facilitar la realització de les proves i el registre del genotipatge dels gossos mitjançant l’anàlisi d’ADN, els comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria assumiran, durant un any, el cost íntegre de 28,50 € corresponent a l’anàlisi d’ADN. A partir del 15 de juny, el propietari pot aprofitar la visita anual al veterinari per a fer el genotipatge al seu gos i haurà d’abonar directament el cost de l’extracció (18 €) al centre veterinari.

Una vegada es disposi dels resultats, el perfil genètic de l’animal quedarà enregistrat al Registre d’Animals de Companyia (RAC) del Govern i aquest permetrà solucionar temes com l’abandonament o el robatori de gossos, i la localització dels propietaris incívics que no recullen els excrements de les seves mascotes als espais públics.

Per gaudir de la subvenció, caldrà efectuar el tràmit des del comú de residència. Cada corporació local facilitarà el formulari necessari a partir del qual el veterinari realitzarà una extracció de sang al gos amb la qual es realitzarà el genotipatge.

Un cop finalitzat el procés, es lliurarà una xapa identificativa per a cada animal amb un codi QR que es podrà penjar al collaret del gos. Aquest codi també permetrà identificar si el gos es perd, i a través del codi QR es pot identificar el nom de la mascota i del propietari així com el seu telèfon de contacte.

El Govern està disposat a modificar de nou la disposició transitòria del reglament a efectes del genotipatge per tal que sigui obligatori un any després de l’inici de la campanya.