El conductor d'un accident mortal el 2015 a Auvinyà enfronta una acusació d'homicidi per imprudència

Andorra la VellaFiscalia demana quinze mesos de presó per al conductor que va provocar un accident mortal a Auvinyà fa nou anys. Tal com informa RTVA, està acusat d'homicidi per imprudència greu i li demanen quinze mesos de presó condicional, juntament amb la retirada del carnet de conduir per un període de tres anys. També es demana una indemnització als familiars de 80.000 euros.

La defensa, per la seva part, considera que una errada mecànica del vehicle va incidir en l'accident i demana una pena de sis mesos de condicional.

L'incident data del novembre del 2015, quan els dos companys de feina anaven per la carretera de la Rabassa al mateix vehicle i, en un dia de molta pluja, el conductor va perdre el control i van col·lidir amb un camió després d'un problema amb els frens. En primera instància semblava que el seu company només patia ferides lleus, però va morir quatre dies després a l'hospital després de ser hospitalitzat d'urgència.